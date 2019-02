38 cas de rougeole confirmés à La Réunion

Suite à l’arrivée de plusieurs voyageurs ayant contracté la rougeole hors du département, le virus circule à présent sur le territoire, avec l’apparition d’un foyer épidémique dans le sud de l’île, alerte l'Agence régionale de santé.



Depuis le 1er décembre 2018, 38 cas de rougeole ont été confirmés à La Réunion. La plupart de ces patients n’étaient pas correctement vaccinés.



Compte tenu de l’extrême contagiosité de cette maladie, il est donc à craindre que de nouveaux cas se déclarent dans les semaines qui viennent. Le seul moyen de prévention de l’épidémie est la vaccination.



Aussi, l’ARS Océan Indien rappelle l’importance de vérifier son statut vaccinal, même chez les adultes, et si besoin, d’effectuer un rattrapage vaccinal auprès d’un professionnel de santé (toute personnes de plus de 12 mois et née depuis 1980 doit avoir reçu 2 doses de vaccin).