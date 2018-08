Société 37 nouveaux cas de dengue en 6 jours





La situation épidémiologique est la suivante:



Du 30 juillet au 5 août (données de la semaine dernière en cours de consolidation), 37 cas de dengue ont été diagnostiqués et sont répartis dans les zones suivantes : Dans l’ouest : Bois de Nèfles et La Plaine (3 cas), Saint-Paul, Gare routière et Étang (9 cas), Le Port (3 cas), La Possession (5 cas), Saint-Gilles-les-Bains et Saint-Gilles-les-Hauts (1 cas chacun), Les Trois-Bassins (1 cas) et Saint-Leu (1 cas) ;

Dans le sud : L’Étang Salé (2 cas), Les Avirons (1 cas), Saint-Louis (3 cas), Le Tampon (1 cas) et Saint-Pierre (4 cas)

A Saint-Denis (1 cas) et à Saint-André (1 cas) Au total depuis le début de l’année 2018, on enregistre : 6 431 cas de dengue

137 hospitalisations pour dengue

423 passages aux urgences

Alors que nous sommes encore dans la saison d'hiver austral, l'épidémie de dengue court toujours, bien que le nombre de nouveaux cas par semaine s'amenuise. 37 nouveaux patients ont été enregistrés du 30 juillet au 5 août. Les acteurs de la lutte anti-vectorielle restent mobilisés pour endiguer cette épidémie exceptionnellement importante. Une nouvelle campagne de prévention est en cours.





