Communiqué 37 milliards d'aides débloquées par l'UE: "Nous avons été entendus", se félicite Stéphane Bijoux Le Parlement européen a voté, ce vendredi, de nouvelles mesures de soutien pour faire face à la pandémie de Covid-19. 37 milliards d'aides ont été débloquées. Stéphane Bijoux, député européen, se félicite "de mesures indispensables de simplification des procédures pour une réelle utilité sanitaire et socio-économique" pour les régions d’Outre-mer.

"Les mesures votées aujourd’hui par le Parlement européen permettent plus de flexibilité et elles simplifient les procédures d’utilisation des fonds structurels européens.



Pour lutter contre la pandémie et ses conséquences, partout, y compris en Outre-mer, les Régions vont pouvoir utiliser leurs fonds européens pour encourager et accompagner les initiatives locales pour la santé et la relance économique. Les projets soutenus pourront être financés à 100% par l’Union européenne. Jamais l’Europe n’était allée aussi loin dans la modification de ses règles pour obtenir des résultats efficaces et rapides.



Ces mesures indispensables de simplification des procédures pour une réelle utilité sanitaire et socio-économique, avec mon groupe politique, nous les avions réclamées, il y a quelques jours, dans un courrier à la Commissaire européenne à la Cohésion et aux réformes.



Nous avons été entendus.



C’est un pas important et bien évidemment, je reste totalement mobilisé à la fois, pour la défense et le respect de nos spécificités ultramarines et pour la valorisation de nos atouts Outre-mer."



Stéphane Bijoux, député européen







