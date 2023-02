A la Une .. 37% des entrepreneurs sont des entrepreneuses à La Réunion

L’Insee publie ce vendredi une nouvelle étude concernant la part des femmes à la tête d’une société. La Réunion s’approche désormais de la moyenne nationale, avec près de 37% de cheffe d’entreprises, contre 32% en 2010. Réalisée dans le cadre du renouvellement de la Convention de partenariat pour la mise en œuvre du Plan d'Actions Régional en faveur de l'Entrepreneuriat Féminin dans l’île. Par La rédaction - Publié le Vendredi 10 Février 2023 à 14:35

Les femmes créent de plus en plus leurs entreprises. Voilà le constat que l’Insee dresse à La Réunion dans sa dernière étude. Ainsi, entre 2010 et 2018, la part des femmes cheffes d’entreprise a grimpé de 5 points, passant de 32 à 37%. ”L’entrepreneuriat féminin reste fortement concentré dans le commerce, la santé et les services aux ménages. Les professions libérales sont nombreuses parmi les entrepreneures.”. Au contraire, “les femmes restent peu nombreuses à être à la tête d’entreprises industrielles (21%) et surtout de la construction (6%)”, tranche l’Insee.



“La pérennité à cinq ans des entreprises qu’elles ont créées en 2014 est sensiblement inférieure à celle des entreprises créées par des hommes”, souligne l’institut de statistiques. “Seul fait exception le secteur de l’hébergement-restauration, où la pérennité des entreprises créées par les hommes et les femmes est comparable”, rappellent également les auteurs de l’étude.

Des cheffes d’entreprises plus diplômées



Les Réunionnaises qui décident de se lancer sont d’ailleurs “davantage motivées que la précédente génération par le fait d’accéder à l’indépendance économique”. Ambitieuses, les entrepreneures peis n’hésitent pas à emprunter “plus souvent que les hommes au titre de l’entreprise ou en leur nom personnel, et plus fréquemment qu’en 2014”.



“Cependant, les Réunionnaises ayant créé leur entreprise en 2018 paraissent mieux armées que leurs aînées pour espérer une longévité accrue de leur entreprise. Elles sont davantage diplômées, moins seules à avoir monté leur projet, et ont bénéficié plus souvent de l’aide de conseillers juridiques ou comptables”, nuance l’Insee. D’ailleurs, leur forte présence dans les "professions libérales de la santé, secteur dans lequel des qualifications élevées sont souvent nécessaires pour pouvoir se mettre à son compte”. Cette tendance se ressent très clairement quand on observe les qualifications des cheffes d’entreprises. 57% sont diplômées de l’enseignement, contre 38% chez les hommes.