Ville de Saint Paul 368 nouveaux cas de dengue signalés la semaine dernière





Ne laissons pas la dengue passer l’hiver, ensemble, luttons contre les moustiques !

Situation épidémiologique au 29 mai 2018

(données de la Cire OI, Santé Publique France)



Du 21 au 27 mai (données de la semaine dernière en cours de consolidation), 368 cas de dengue ont été diagnostiqués. Au total depuis le début de l’année 2018, 4 292 cas de dengue ont été signalés, répartis dans les communes suivantes :



L’Ouest :



– Saint-Paul (2 328 cas, soit 55% des cas déclarés)

– Le Port (388 cas)

– Saint-Leu (269 cas)

– La Possession (273 cas)



Le Sud :



– Saint-Pierre (452 cas, soit 11% des cas déclarés)

– Saint Louis (117 cas),



Les autres communes où des cas ont été identifiés en 2018 sont les suivantes :



– Saint-Denis (91 cas),

– Le Tampon (68 cas),

– L’Etang-Salé (52 cas),

– Saint-Joseph (34 cas),

– Les Avirons (24 cas),

– Petite Ile (11 cas),

– Saint-André (8 cas).



Depuis le début de l’année, 82 cas de dengue ont été hospitalisés (dont 10 personnes pour dengue sévère). La moyenne d’âge de ces cas hospitalisés est de 50 ans.

Mobilisation collective attendue durant l’hiver austral



Afin de faciliter la mise en œuvre d’actions coordonnées dans les quartiers les plus touchés, un premier arrêté préfectoral portant exécution de mesures de salubrité générale et de lutte contre les moustiques est en vigueur depuis le 21 mars 2018 sur les communes les plus touchées de Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, La Possession, Saint-Leu et Le Port.



Compte tenu de la menace épidémique importante, le préfet de la Réunion a décidé le 28 mai d’élargir la portée de cet arrêté à l’ensemble des communes du Nord, de l’Ouest et du Sud de l’île.



Cet arrêté prévoit :



• Le renforcement des mesures de lutte individuelle par chaque propriétaire / occupant,

obligation d’éliminer, sur les terrains placés sous leur responsabilité, tout objet ou situation susceptible de favoriser la rétention d’eau et le développement de larves de moustiques, et notamment :

– Les réceptacles d’eau stagnante tels que les piscines non entretenues, les bacs d’agrément, les abreuvoirs domestiques, les bacs à eau, etc.

– Les encombrants, carcasses de voitures et pneus.

– Les détritus ménagers, domestiques ou végétaux.

• L’autorisation pour les acteurs mobilisés, outre l’ARS Océan Indien et les communes déjà autorisées,(intercommunalités, associations mandatées, SDIS) de pénétrer dans les propriétés privées afin d’y mener des actions de sensibilisation, d’élimination de gîtes larvaires et de traitements insecticides.

• La possibilité pour les maires de procéder en cas de refus ou d’absence du propriétaire à une mise en demeure pour intervention immédiate et réalisation des mesures de lutte aux frais des personnes défaillantes.



Recommandations à la population. C’est maintenant qu’il faut agir !



La mobilisation de tous est nécessaire pour lutter contre l’épidémie de dengue. Rappel des recommandations à la population :

• En se protégeant des piqûres de moustiques au quotidien, on se préserve de la maladie et évite ainsi de devenir à son tour contaminant en participant au cycle de propagation de la maladie dans son entourage.

Dans un communiqué datant du 6 juin, la Préfecture de La Réunion informe que l'épidémie de dengue continue dans l'ouest et le sud de l'île, sur un rythme de l'ordre de 300 à 400 cas signalés chaque semaine. La mobilisation de tous est nécessaire durant l'hiver austral pour freiner cette dynamique et éviter une épidémie de plus grande ampleur au cours de l'été prochain. Aussi, par arrêté préfectoral du 28 mai, les mesures de salubrité générale et de lutte contre les moustiques ont été renforcées. Les autorités sanitaires rappellent à la population l'importance de mettre en œuvre les recommandations.





