36 permis de conduire retirés par les gendarmes le 31 décembre

Dans l'Ouest, les militaires ont constaté 52 infractions parmi lesquelles 34 conduites sous emprise de l'alcool; 16 relevant du délit ont entrainé la perte du permis pour les auteurs. De plus, 9 conduites sous emprise de produits stupéfiants ont été matérialisées par procès-verbal, trois des conducteurs circulaient avec un permis suspendu.



Dans l'Est, les gendarmes de la compagnie ont relevé 31 infractions dont 6 conduites sous emprise alcool avec taux délictuel entrainant la perte du permis. 3 conducteurs ont été verbalisés alors que les tests anti drogue se sont révélés positifs. S'ajoutent au bilan, 5 défauts d'assurance, 1 conduite malgré annulation du permis, et 2 refus d'obtempérer. Identifiés, les automobilistes mis en cause devront répondre de leurs actes devant la justice prochainement.



Dans le Sud du département, les gendarmes ont constatés 23 infractions parmi lesquelles 16 conduites sous emprise de l'alcool; 11 avec un taux délictuel.



Malgré les messages de prévention, le bilan de la nuit est édifiant, puisque 36 automobilistes ont perdu leur permis de conduire.



Bilan sécurité routière EDSR du 1er au 3 janvier:



Le week-end aura été marqué par l'accident survenu vendredi après-midi au Gol commune de Saint-Louis où un jeune motocycliste de 19 ans a perdu la vie. Les gendarmes sont intervenus à deux autres reprises pour des accidents aux conséquences corporelles. Dans ces deux cas l'alcool est une fois de plus présent avec des taux de 2.68 et 0.83 grammes dans le sang.



A l'occasion du week-end prolongé, les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière ont orienté leur action sur la lutte contre les infractions graves génératrices d'accidents.



NOMBRE DE SERVICES : 15

NOMBRE D INFRACTIONS : 32

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 3

NOMBRE D IMMOBILISATION MISE EN FOURRIERE : 0

NOMBRE D'ALCOOLEMIE : 3 contraventionnelles

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPEFIANT : 3

NOMBRE DE DEFAUT DE PERMIS : 3

NOMBRE DE DEFAUT D ASSURANCE : 2

NOMBRE DE REFUS D OBTEMPERER : 1 identifié

NOMBRE DE REFUS PRIORITE : 2

NOMBRE DE VITESSE : 4

NOMBRE NON PORT CEINTURE : 2

NOMBRE USAGE TELEPHONE / DISTRACTEUR : 6

NOMBRE NON PORT DE GANTS : 6