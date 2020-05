36 nouveaux cas de Coronavirus à Mayotte

Ce lundi 4 mai, Mayotte compte désormais 686 cas confirmés de Covid-19, soit 36 nouveaux cas par rapport à dimanche.



37 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 6 en service de réanimation. 6 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie dans le 101ème département français. Seule bonne nouvelle à afficher : 352 patients sont officiellement guéris.



"Le virus circule activement sur l’ensemble du territoire, dans tous les villages et dans tous les milieux. L’ARS insiste sur la nécessité de respecter le confinement qui n’est ni facile ni agréable. Mais plus que jamais, il s’impose - avec le respect des mesures barrières - comme la mesure de protection la plus efficace contre la propagation du virus. C’est la seule solution pour réduire le nombre quotidien de nouveaux cas chaque jour à Mayotte", exhorte l'agence régionale de Santé dirigée par l'ancienne ministre Dominique Voynet.