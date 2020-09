A la Une . 36 élèves et 4 personnels Covid positif : Le point sur les fermetures d'écoles et établissements scolaires ce lundi

Par Amandine Dolphin - Publié le Lundi 7 Septembre 2020

Les écoles et établissements scolaires de l’académie ont procédé entre le samedi 5 et aujourd’hui au signalement de 36 élèves Covid positif : 15 dans des écoles (écoles élémentaire Raymond Mondon A, élémentaire Albert Camus, élémentaire Bouvet B, élémentaire des Goyaves, élémentaire Félicienne Jean, élémentaire Joinville, maternelle Les Flamboyants, élémentaire privée sous contrat Sainte-Anne, élémentaire Les Baies roses, élémentaire Lacaussade, maternelle Centre Bras Panon, élémentaire Narassiguin, maternelle Les Lilas), 6 dans des collèges (collèges Edmond Albius, Les Deux canons, Les Alizés, Montgaillard, Teixera da Motta, Bras Panon) et 15 dans des lycées (lycées Leconte de Lisle, Évariste de Parny, Isnelle Amelin, Ambroise Vollard, Julien de Rontaunay, Langevin, Roches maigres, Léon de Lepervanche, hôtelier La Renaissance). 4 personnels ont également été signalés Covid positif (écoles maternelle Desbassyns, élémentaire Villèle, élémentaire Jean-Paul Sartre, lycée professionnel Victor Schoelcher).



En application du principe de précaution, et en concertation entre la préfecture, l’ARS, la mairie et le rectorat, voici les décisions prises pour des écoles ou des établissements scolaires, lorsqu’au moins une classe est concernée



Les Avirons



- École maternelle du Centre : fermeture aujourd’hui pour une opération de nettoyage et de désinfection des locaux.



Bras Panon



- École maternelle Centre Bras Panon : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 24 élèves d’une classe, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- École élémentaire Narassiguin : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 53 élèves de deux classes, considérés comme cas contacts de deux élèves Covid positif.



Le Port



- Reprise à l’école maternelle et à l’école élémentaire Ariste Bolon après une opération de nettoyage et de désinfection des locaux.



Saint-André



- École Félicienne Jean : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS de 31 élèves de deux classes considérés comme cas contacts de deux élèves Covid positif.



- École élémentaire Lacaussade : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS de 24 élèves d’une classe considérés comme cas contacts de deux élèves Covid positif.



- École maternelle Les Lilas : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS de 24 élèves d’une classe et de deux personnels, considérés comme cas contacts de deux élèves Covid positif.



Saint-Denis



- Les 10 dernières écoles dont la rentrée avait été reportée ont accueilli aujourd’hui tous leurs élèves : écoles maternelles Damase Legros, Herbinière Lebert, Badamier, Cité Michel Debré, écoles élémentaires Damase Legros, Herbinière Lebert, Badamier, Michel Debré et écoles primaires Primat et Eudoxie Nonge.



- École maternelle Les Flamboyants : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS de 24 élèves d’une classes considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- École élémentaire Les baies roses : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS de 12 élèves d’une classe et d’un enseignant, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- École élémentaire de Joinville : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS de 23 élèves d’une classes considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



Saint-Joseph



- École élémentaire des Goyaves : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 25 élèves d’une classe considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- École élémentaire privée sous contrat Sainte-Anne : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS de 25 élèves d’une classes considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



Saint-Pierre



- École Jacques Prévert : fermeture aujourd’hui pour une opération de nettoyage et de désinfection des locaux.











