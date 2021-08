La grande Une 350.564 Réunionnais entièrement vaccinés

Voici le point de l'ARS sur l'avancée de la vaccination à La Réunion : Par NP - Publié le Jeudi 26 Août 2021 à 18:41

COVID-19: UNE COUVERTURE VACCINALE EN HAUSSE MAIS TOUJOURS INSUFFISANTE



Depuis le début de la campagne de vaccination, 429 412 Réunionnais ont reçu au moins une injection, et 350 564 Réunionnais disposent d'un schéma vaccinal complet (soit 49,9% de la population éligible).



Malgré une amélioration de certains indicateurs (taux de positivité et nombre de nouveaux cas en baisse), le niveau de circulation du virus reste élevé sur l'île et le nombre de décès est en forte augmentation. L'ARS rappelle à l'ensemble des Réunionnais et particulièrement aux personnes fragiles, la nécessité de se faire vacciner sans attendre.



Pour faciliter d'avantage l'accès des Réunionnais à la vaccination, l'ARS continue de mettre en place des opérations de proximité, en lien avec la Croix Rouge, le Rectorat, le SDIS, les communes et les centres commerciaux.



Les chiffres de la vaccination au 23 août 2021 :

- 751 215 doses de vaccin ont été administrées

- 429 412 Réunionnais ont pu bénéficier d'au moins une injection

- Soit 61,1% de la population éligible de La Réunion à être entrée dans le processus de vaccination

- Près du tiers des mineurs de 12 à 17 ans s'est engagé dans le processus de vaccination

- Dont 350 564 Réunionnais disposent d'un schéma vaccinal complet (deux injections Pfizer ou une injection au Janssen)

- Soit 49,9% de la population éligible

La dernière analyse nationale de pharmacovigilance confirme la sécurité du vaccin Pfizer



Au plan national, les dernières données font état de 38 701 évènements indésirables dont 72% classifiés comme non graves, soit encore un rapport de 67 évènements signalés pour 100 000 personnes ayant reçu au moins une dose.



S'agissant des mineurs de 12 à 17 ans, les données recensées et analysées font état de 86 évènements indésirables dont 2 myocardites pour 3173 000 injections, soit 2,7 évènements seulement pour 100 000 injections.



Les opérations de vaccination de proximité se poursuivent même en période de confinement



Des opérations de vaccination dans 3 grands lycées de La Réunion à partir de cette semaine



Compte tenu de la circulation virale encore très importante sur l'île, l'ARS organise une campagne de vaccination auprès des collégiens et des lycéens dans les établissements scolaires de l'Académie, en lien avec les professionnels de santé des écoles, les chefs d'établissement, et le Rectorat.



La sélection des sites de vaccination scolaire s'est faite sur proposition du rectorat et des proviseurs des lycées. Les 3 premiers établissements à accueillir un centre éphémère sont:

• Le lycée Leconte de Lisle à Ste Clotilde, du 26 au 27 août

• Le lycée professionnel Léon de Lepervanche au Port, du 30 au 31 août

• Le lycée Roland Garros au Tampon, du 2 au 3 septembre



Des équipes de la Croix Rouge seront déployées directement dans ces établissements pour vacciner les élèves volontaires.



Les parents des élèves concernés par ces opérations sont informés et invités à signer un formulaire d'autorisation de vaccination de leur enfant.



Les élèves et personnels des collèges et lycées peuvent également se rendre directement dans les centres de vaccination.



Des opérations éphémères au plus près des Réunionnais



L'ARS continue de déployer des opérations de proximité, en collaboration avec la Croix Rouge et les communes de l'île.

Le prochain centre éphémère sera mis en place à La Plaine des Cafres, les 30 et 31 août, à la Salle des fêtes du 23ème km.

Prenez RDV au 02 62 724 720 ou sur www.sante.fr



Le VACCINOBUS poursuit son tour de l'île

Les prochains arrêts du Vaccinobus:

• Au Port

Du 25 au 27 août, parking du Leroy Merlin

• A Saint-Louis:

Le 30 août, en face de la mairie annexe de La Rivière

• A L'Entre-Deux:

Le 31 août, place de la Mairie

• A Saint-Leu

Du 7 au 11 septembre, parking du Leclerc Portail



Sans RDV



Justificatif de déplacement dérogatoire hors du périmètre de confinement - Les services de l'Etat à La Réunion (reunion.gouv.fr)

Attestation de déplacement durant les horaires de couvre-feu - Les services de l'Etat à La Réunion (reunion.gouv.fr)



Justificatif de déplacement

Pendant la période de confinement, les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent se rendre sur les différents lieux de vaccination (opérations de proximités, centres, ou auprès des pharmaciens, médecins, infirmiers et sages-femmes volontaires) en se munissant d'un justificatif de déplacement:

• dérogatoire hors du périmètre de confinement pour télécharger l'attestation, rendez-vous sur le site internet de la préfecture

• de déplacement durant les horaires de couvre-feu



QUI PEUT SE FAIRE VACCINER?

Sont éligibles à la vaccination :

• Les jeunes de 12 à 17 ans

• Les adultes

• Les femmes enceintes

Documents à fournir:

• carte vitale ou attestation de droits, carte d'identité,

• résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois.

• les mineurs :

• autorisation parentale (pour les mineurs de 12 -15 ans)

Elle doit être remplie et signée à l'arrivée dans le centre de vaccination.

