Communiqué 35 ans du programme Erasmus : Un Réunionnais à Bruxelles

Les membres de l'équipe fondatrice du programme ainsi que 35 participants Erasmus issus des différents pays États membres de l'Union ont été réunis pour célébrer les 35 ans du programme Erasmus. Par N.P - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 14:30





Pour célébrer l'événement, le vice-président de la Commission Margaritis Schinas et la commissaire à l'Éducation, Mariya Gabriel,

ont réunit les membres de l'équipe fondatrice du programme ainsi que 35 participants Erasmus issus des différents pays États membres de l'Union.



Parmi eux, Nicolas Honorine, coordinateur du service Mobilité à la Mission Locale Sud, qui a été sélectionné pour venir assister à

l'événement 35 ans d'Erasmus, 35 expériences.



"J'avais été contacté en juillet dernier par les 2 agences françaises Erasmus qui m'ont proposées de faire acte de candidature. À la mi

août, j'ai eu l'immense bonheur d'apprendre que mon profil avait été sélectionné parmi les 35 bénéficiaires d'Erasmus dont les expériences seront reprises par la Commission Européenne pour une campagne de promotion", précise Nicolas Honorine.



Sa toute première expérience Erasmus a débuté en 2006 lorsqu'il était membre bénévole du groupe de musique Kozman Ti Dalon, association assurant la promotion du Moring et du Maloya.



Agé à l'époque de 24 ans, Nicolas Honorine a participé à un échange de jeunes à Liverpool, en Angleterre." J'étais totalement immergée dans l'interculturalité avec de nombreux participants européens. Ce fut une expérience mémorable qui marqua ainsi le début de mon aventure Erasmus+ !".



Depuis 6 ans, Nicolas Honorine exerce la fonction de coordinateur du service de mobilité à la Mission Locale Sud. Il pilote de nombreuses actions de différents secteurs du programme Erasmus+ : éducation et formation professionnelle (stages professionnels de 3 à 6 mois en Europe pour les jeunes en insertion ); éducation des adultes (stages de 15 jours pour les salariés) ; échange jeunes etc...



"Avec Erasmus+, j'ai pu construire des partenariats à l'échelle locale, régionale et européenne avec des organismes situés en Irlande,

en Espagne, en Roumanie et aussi avec des territoires de pays d'outre-mer. Ma présence hier à Bruxelles en tant que représentant

ultra-marin a permis de rappeler que ces opportunités de vivre la mobilité européenne est accessible à tous ".



Il est d'ailleurs à noter que la Direction Générale des Outre-Mer, en collaboration avec l'Agences Erasmus+ Education Fomation et l'Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport - Agence du Service civique, organisent une réunion d'information sur le programme ERASMUS+ pour les outre-mer (Atlantique - Océan Indien).



Prévue le vendredi 23 septembre de 14h à 16h (heure de Paris,) cette réunion sera l'occasion de mieux connaître les dispositifs et les

outils, d'échanger sur les opportunités pour les outre-mer et leur participation à ces programmes.



La réunion s'adresse aux référents locaux dans ces thématiques et pour les sujets européens des collectivités et des services de l'Etat, établissements d'enseignement, structures porteuses de projets de coopération et de mobilité, acteurs locaux de la jeunesse, etc.



