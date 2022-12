35 ans Erasmus : la Réunion lé la

Ce mercredi 14 décembre à Bruxelles, près de 250 participants venus de toute l'Europe étaient réunis pour l'événement de clôture du 35e anniversaire du programme Erasmus+ de la Commission Européenne.



Parmi eux, Nicolas Honorine de la Mission Locale Sud Réunion était présent aux côtés de 3 autres ambassadeurs français.

" Ma présence ce jour pour cet événement qui clôture les est à la fois un immense honneur à titre personnel et aussi professionnel. Je représente d'une certaine manière les PTROM (Pays, Territoires et Régions d'outre-mer) qui sont activent sur le programme Erasmus et permettent ainsi à de nombreux publics de se saisir des opportunités offertes par la mobilité''.



En présence de Margaritis Schinas, vice-président Commission Européenne et de Mariya Gabriel, commissaire en charge de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, cet événement a été l'occasion d'échanger sur les priorités du programme Erasmus+ 2021-2027 ; de la genèse du programme en 1985 à aujourd'hui en passant par des exemples de bonnes pratiques rappelant à tous que l'accessibilité au plus grand nombre pour les prochaines années est bel et bien une réalité (objectifs affichés de 10 millions de personnes en mobilité sur la période 2021-2027).