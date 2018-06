A la Une . 342.000 personnes sous le seuil de pauvreté, les communes rurales les plus touchées

En 2015, 40 % des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté, soit 342 000 personnes. Un taux trois fois plus élevé qu’en métropole, où il est de 14 %. En 2015, c'est ainsi la moitié des Réunionnais qui vivent avec moins de 1 190 euros par mois et par unité de consommation (UC) (contre 1 690 euros par UC en métropole). Ce revenu médian est plus faible que dans chacune des régions métropolitaines.



Moins d’emplois et plus d’aides sociales qu'en métropole



Selon l'Insee, le manque d’emplois et de revenus d’activité expliquent en grande partie cette plus forte précarité. En effet, en 2015, seule la moitié des Réunionnais en âge de travailler occupent un emploi (contre les deux tiers en métropole). Si à La Réunion les personnes vivant dans les ménages dont les revenus d’activité (salaires, revenus des indépendants, indemnités de chômage) constituent la première ressource déclarée sont moins souvent exposés à la pauvreté (25 %) que les autres, ces revenus restent bien plus faibles qu’en métropole.



"D’une part, le poids des revenus d’activité dans le revenu disponible reste plus faible à La Réunion : dans les ménages réunionnais, le nombre de personnes percevant des revenus d’activité est moins élevé. D’autre part, les ménages sont plus grands qu’en métropole", souligne l'institut de sondage.



Les ménages réunionnais sont plus dépendants des prestations sociales (allocations familiales, aides au logement et minima sociaux) que ceux de métropole, est-il précisé. Elles constituent ainsi la première source de revenu pour un quart des Réunionnais, soit quatre fois plus qu’en métropole. Les Réunionnais perçoivent en effet en moyenne 260 euros mensuels par UC de prestations sociales contre 115 euros en métropole.



Des communes rurales plus touchées par la pauvreté



Le niveau de vie mensuel média varie selon les communes, allant de 920 euros à Salazie à 1.515 euros à La Possession. L'Insee relève que la pauvreté concerne davantage certaines petites communes rurales. A titre d'exemple, plus d’un habitant sur deux à Salazie (60 %), Sainte-Rose (56 %), Cilaos (54 %) et SaintPhilippe (51 %).



"Dans ces communes rurales, les habitants en âge de travailler sont bien moins souvent en emploi : c’est le cas de seulement 38 % d’entre eux", indique l'institut. C’est également dans ces communes que les personnes pauvres ont les niveaux de vie les plus faibles de l’île. En particulier, à Salazie, la moitié d’entre elles disposent d’un niveau de vie mensuel de moins de 710 euros par UC contre 765 euros à La Réunion.

De plus, dans ces communes, les prestations sociales constituent plus souvent la principale source de revenu des ménages : de 27 % des ménages à Cilaos à 32 % à Sainte-Rose. La part de ménages dont les revenus principaux sont les prestations sociales est également élevée dans des communes où le taux de pauvreté est un peu moins fort. C'est le cas au Port (35 %) et à Saint-Benoît (33 %), où elle est même la plus forte. À Saint-André, Saint-Louis et Saint-Joseph, la part de ménages concernés est également importante, avec 29 %.



Dans ces cinq dernière communes, le montant moyen des prestations sociales perçues est même plus élevé (315 euros par UC) que dans les communes rurales les plus pauvres (280 euros par UC), notamment parce que plus de familles nombreuses et monoparentales y vivent.



Dans chacune de ces communes, près d’un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Des communes qui rassemblent un tiers des personnes pauvres résidant dans l’île.

Même dans les communes les plus aisées, deux fois plus de personnes pauvres que dans l'Hexagone



Dans les autres communes de l’Ouest et dans celles du Nord, les niveaux de vie sont plus élevés et la pauvreté moins présente, mais reste à un niveau au moins deux fois supérieur à celui de métropole, note l'Insee. Le fléau touche ainsi plus d’un habitant sur trois à Saint-Denis et à Saint-Paul. Par ailleurs, même si la part des ménages dont les revenus principaux sont les prestations sociales (22 % à Saint-Denis et 18 % à Saint-Paul) se situe en-dessous de la moyenne régionale, elle reste trois fois supérieure à celle de la métropole N.P Lu 1375 fois





