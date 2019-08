336 messages malveillants et des menaces de mort envoyés au mari de sa maîtresse

Avec 336 messages envoyés sur un peu moins d’un an, l’ancien amant s’est livré à un jeu malveillant. Des messages envoyés non pas à son ancienne maîtresse, mais au mari de cette dernière. "Cocu de vieux con, tu vas crever", "je t’aurais fumier", "je te ferais payer très cher" , "t’es un cocu, t’es un minable", "tu vas être cocu aujourd’hui et ce soir tu vas manger les restes"... Aux menaces de mort et appels téléphoniques dont les premiers datent de janvier 2013, s’ajoutent également des photos de la relation que Gilbert, la cinquantaine, menait avec la femme de la victime.



Le prévenu est venu "semer le trouble dans le couple" par des "menaces, du dénigrement, de la déstabilisation" alors qu’il tentait de se remettre ensemble, a pointé l’avocat de la partie civile. Le couple n’a retrouvé la paix qu’à partir du moment où Gilbert a reçu sa convocation devant la justice.



Mais pour Gilbert, ce mardi devant le tribunal correctionnel de St-Pierre, ce flot impressionnant de messages, allant de l’injure à la menace de mort, ne sont "que des mots". Des mots qui ont pourtant des conséquences. Gilbert, agent de contrôle qualité, a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l’épreuve. La justice lui a également signifié l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et l’obligation d’indemniser celle-ci de 2 000 euros de préjudice moral et 1200 euros de frais d’avocat.