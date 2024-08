33 vols dans l’Ouest en trois mois : « Ce qui ne m’intéresse pas, je le balance »

Mathéo est ce que l’on appelle un jeune un peu simple. Âgé de 21 ans, il en a conscience et sait qu’il est très influençable. C’est ce qu’il raconte au tribunal qui lui reproche 33 vols à la roulotte en trois mois à la mi-2023. Alors qu’il avait tout reconnu lors de sa garde à vue, il invoque un certain Gautier* pour qui il aurait réalisé tous les larcins : « il me faisait boire de l’alcool et ensuite, il me passait des commandes que je devais lui ramener. » Ainsi, une trentaine de voitures ont été visitées, voire dégradées, entre la plage de la Saline-les-Bains et celle de l’Hermitage. « Quand je n’arrivais pas à ouvrir, je cassais les vitres », poursuit le jeune homme à la barre du tribunal correctionnel de Champ-Fleuri.

Quant au fruit de ses larcins, le vingtenaire déclare sans sourciller que ce qui ne l’intéressait pas, il le jetait, au grand désarroi des victimes présentes dans la salle d’audience. « Les papiers d’identité, les cartes bancaires, les lunettes de vue, les documents de travail, c’est un préjudice pour les victimes », avance le ministère public à l’attention du prévenu qui se plaint de « ne pas tout comprendre ».

Incarcéré actuellement pour une tentative de viol sur un enfant, Mathéo, voix fluette et visage aux traits enfantin, a suivi les cours d’une classe ULIS en raison de ses capacités intellectuelles limitées. Il explique aux magistrats avoir tenté d’abuser de l’enfant dans les toilettes de la plage. Et ce n’était pas la première fois qu’il s’en prenait à des enfants, indique son casier judiciaire. Déjà sous le coup d’un suivi socio-judiciaire dans le cadre de cette condamnation, Mathéo a été sanctionné à hauteur de 10 mois avec sursis probatoire par le tribunal. Il est retourné purger sa peine.