33 listes aux européennes: L'affichage donne du fil à retordre aux communes

Trente-trois. C'est le nombre de listes déposées pour les élections européennes qui se dérouleront le 26 mai prochain. Un record. Et un casse-tête pour certaines communes (surtout les plus petites) pour parvenir à toutes les afficher.



Déjà en termes d'espace. Car 33 listes, ça prend de la place, et il n'y en a pas toujours suffisamment devant les bureaux de vote. Ensuite en termes d'équipement, puisque certaines collectivités doivent se doter de panneaux supplémentaires, ce qui représente un coût. À la commune de la Possession, les panneaux manquants sont réalisés en interne, par les services techniques qui les fabriquent en contreplaqué.



Le défi sera aussi à relever au sein même des bureaux de vote, où il faudra présenter tous les bulletins, et donc prévoir des tables à rallonge.



Toutefois, il se peut que les plus petites listes - incertaines d'atteindre le score de 3% permettant le remboursement des frais de campagne - ne fournissent pas leurs affiches ni leurs bulletins à toutes les collectivités, surtout en Outre-mer.