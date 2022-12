A la Une . 33 départements de l'Hexagone touchés par une vague de froid

Météo-France a placé la plus grande partie de la moitié Nord du pays en vigilance neige et verglas pour ce mercredi. Pas moins de 33 départements sont concernés. Les transports scolaires ont été annulé dans de nombreux départements, et le trafic aérien risque d'être perturbé. Par La rédaction - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 07:00

C'est une perturbation qui va impacter la plus grande partie de la France, mais particulièrement sa moitié Nord, d'Ouest en Est. Alors que seul 28 départements avaient étés classés en orange par les prévisionnistes, se sont finalement 33 départements qui vont être touchés.



Ce sont près de 2 à 5 cm de neige qui sont attendus en plaine, avec localement jusqu'à 10 cm. Avant de voir des flocons, des pluies verglaçantes vont toucher l'Ouest du pays. Des perturbations ont déjà commencé, notamment dans la région Auverge-Rhône-Alpes. Trois personnes sont mortes ce mardi soir dans des accidents à cause d'une chaussée très glissante.



Bison-Futé annonce déjà des conditions de circulation très compliqué ce mercredi, avec de nombreux axes fermés ou interdits aux poids-lourds, comme la célèbre RN 118 en Essonne, qui a été fermé dès hier soir. L'accès aux aéroports parisiens risque aussi d'être très compliqué, et la Direction générale de l'aviation civile a annoncé que le trafic aérien serait aussi probablement impacté par les conditions météorologiques.



Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor, le Morbihan ou encore la Seine-Maritime ont décidé de suspendre les transports scolaires devant les risques d'accidents.