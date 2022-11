A la Une . 32es de finale de la Coupe de France: La Tamponnaise affrontera le RC Pays de Grasse

L'équipe du Tampon a créé l'exploit ce dimanche en battant celle d'Aubervilliers grâce à un but marqué dans les dernières secondes au stade Klébert Picard. Pour la suite du prestigieux tournoi, les hommes de Jean-Pierre Bade vont bientôt sauter la mer. Par NP - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 07:03





C'est officiel, les hommes de "coach Jean-Pierre Bade" qui ont damé le pion aux joueurs métropolitains dans les toutes dernières secondes de la partie, ce dimanche 20 novembre, affronteront le RC Pays de Grasse au tout début du mois de janvier 2023 dans l'Hexagone.Le but victorieux a été signé de l'attaquant Ronan Nédelec qui a su profiter, en renard des surfaces, d'un ballon mal dégagé sur un coup franc pour effectuer une demi-volée quasiment à bout portant devant Camara, le portier du FCM Aubervilliers, un club évoluant en Nationale 3, l'équivalent de la 5ème division.