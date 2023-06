Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL 32 sorties guidées proposées pour le mois de juillet De belles idées pour bien démarrer ses vacances ! Zarlor Balades botaniques, balades sur le patrimoine, ateliers gourmands, balades bord’mer, randos dans les Hauts de l’Ouest, découvertes de Mafate … des rendez-vous pour tous, en famille, entre amis ou même en solo !





Le programme de Juillet est à retrouver sur le site de l’Office de Tourisme de l’Ouest. À ces idées de sorties, se rajoutent bien sûr tous les Zarlor loisirs, pour profiter un maximum des activités de l’Ouest.



Deux formules sont possibles :

– des packs multi-activités pour les tribus, pour les “zamoureux” et pour les dalons !

– des packs “1 loisir + 1 déjeuner” pour tous : Initiation Surf, balades en bateau, descente VTT, baptême de parapente ou de plongée, location de vélo électrique, paddle, Kayak, parachute ascensionnel, rando apnée, saut à l’élastique, massages ….et bien sûr observation responsable des baleines. Ça tombe plutôt bien, car elles commencent à pointer le bout de leur caudale au large de nos côtes !

Un panel d’activités avec lesquelles vous allez forcément passer de belles vacances.Toutes ces sorties et ces activités sont à réserver en ligne sur le site de l’Office de Tourisme de l’Ouest :



