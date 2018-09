Economie 32 professionnels de La Réunion présents au salon Top Résa à Paris L’IRT et les professionnels du tourisme de La Réunion seront au salon IFTM Top Resa, le salon international de l’industrie du tourisme qui se déroulera du 25 au 28 septembre 2018 au Parc des expositions, Porte de Versailles à Paris.

L’Île de la Réunion Tourisme (IRT) fait sa rentrée en compagnie de ses partenaires touristiques. Cette 40ème édition de l’IFTM Top Resa est l’occasion pour les professionnels du tourisme de La Réunion, d’échanger, de prendre des contacts, de créer des opérations, de négocier et de partager des moments de convivialité avec leurs homologues nationaux et internationaux.



Ce ne sont pas moins de trente-deux enseignes de La Réunion qui s'installeront sur le stand T 082 -Pavillon 7.2 dans la zone Océan Indien. La présence de Miss Réunion 2018, Morgane Soucramanien, viendra illuminer cet espace.

Les professionnels du tourisme de La Réunion présents sur l'espace de l'île intense: Aéroport : Aéroport de Pierrefonds



Agences réceptives : Bourbon Tourisme, Connections Réunion, Mille Tours, Papangue Tours, Réunitours, Terres Métisses



Hôtels : Akoya Hôtel & Spa*****, Diana Déa Lodge & Spa****, le Dimitile Hôtel****, Hôtel le Grand Bleu*** et Résidence Santa Apolonia****, Hôtel le Nautile Beach*** et Hôtel le Juliette Dodu***, Hôtel le Relais de l’Hermitage***, Hôtel le Récif ****, Iloha Seaview Hôtel***, Ness By d’Océan****, Le Saint-Alexis Hôtel & Spa****, Lindsay Hôtel***, Roche Tamarin Lodges & Spa****, Lux* Resorts & Hôtels, Palm Hôtel & Spa*****, Hôtel Le Tsilaosa****, Hôtel Villa Delisle & Spa****



Compagnies d’hélicoptères : Corail Hélicoptères, Hélilagon Hélicoptères



Groupements hôteliers : Anthurium, Côté Sun hôtels, Club des hôtels de La Réunion – UMIH, Exsel Authentic Hôtels



Loueurs de voitures : Ada Location, Avis-Budget, ITC Tropicar

Durant quatre jours, sur l’espace dédié aux couleurs de "La Réunion, l’île intense", les visiteurs découvriront les nouveautés de l'IRT, les nouvelles tendances et les produits expérientiels de La Réunion.

L'Île de la Réunion Tourisme diffusera son nouveau film de promotion "Eté austral"



Pour une immersion totale et afin de valoriser les atouts de son territoire, l’Île de La Réunion Tourisme diffusera son nouveau film de promotion touristique "Eté austral" qui est décliné sur les thèmes de la nature, du bien-être, de la culture, de la gastronomie. A découvrir : de nouvelles images attrayantes et authentiques de La Réunion, des activités immersives et mémorables hors des sentiers battus, l’harmonie d’une mosaïque culturelle, des sites et des panoramas grandioses.



L'Île de la Réunion Tourisme présentera son nouveau site de vidéos



L'Île de La Réunion Tourisme a réalisé un nouvel outil de promotion à l'attention des futurs voyageurs intitulé "Voyage à La Réunion". Il s'agit d'un site internet exclusivement dédié au contenu vidéo de la destination Réunion. Cette nouvelle plateforme video.reunion.fr, dont l'ergonomie a été pensée pour être parfaitement ludique, immersive et interactive se décompose par thématiques. Ce site a pour ambition de proposer une nouvelle façon de découvrir l'île intense aux internautes. L'objectif est de développer la notoriété de la destination et de fidéliser les internautes en valorisant des expériences tournées vers la nature, la culture, l'aventure, la cuisine traditionnelle, les festivités.





