318 infractions routières relevées au cours de ce week-end de Pentecôte

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 38 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 18 au 21 mai 2018 permettant de relever 194 infractions soit 23 délits dont :



- 06 Conduite sous l'Empire d'un état Alcoolique (taux compris entre 0,65 et 1,25 mg/l d'air expiré)

- 12 défauts d'assurance

- 05 défauts de permis de conduire



139 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces de polices locales ont également procédé à la constatation de 171 autres diverses contraventions: excès de vitesse (32), usage du téléphone (12), défauts de contrôle technique (17), défauts d'équipement (10).



Les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR-gendarmerie) ont également mené des actions ciblées sur les infractions les plus graves au code de la route. Tout d'abord dimanche matin de 5 à 8 heures, aux abords des lieux festifs de Saint Gilles, 17 motards renforcés par 3 gendarmes mobiles ont constatés 28 CEA dont 14 délits avec le taux le plus élevé relevé 0.94 mgl. Ils ont perdu leur permis de conduire immédiatement et seront convoqués devant la justice prochainement



Au total les motards ont verbalisé 41 automobilistes durant ces trois jours, qui présentaient un dépistage positif dont 19 délits. Un jeune conducteur, ayant encore en sa possession l'attestation de réussite à l'examen du permis de conduire a été contrôlé avec un taux de 0.43 mg litre air expiré au lieu de 0.09 taux limite à ne pas dépasser pour cette catégorie d'usagers. Ce document a fait l'objet d'une rétention sur le champ. Ne disposant que d'un capital de six points, son permis sera prochainement annulé.



Les nouveaux kits salivaires arrivés sur l'île depuis peu, ont démontré leur efficacité, puisque 4 conducteurs ont été dépistés positifs aux produits stupéfiants. Ils ont également perdu leur permis sur le champ.



Les gendarmes ont intercepté 20 automobilistes en excès de vitesse et les radars embarqués ont flashés à 18 reprises.



Bilan des infractions relevées par les motocyclistes : 124 infractions dont 115 graves génératrices d'accidents et 23 permis retirés, mais aussi 2 défauts d'assurance, 3 conduites sans permis, 16 usages téléphones ou distracteurs, 7 infractions aux règles de priorité et 9 infractions à l'équipement (casques ceintures).



Par ailleurs les gendarmes du Tampon ont également participé à la lutte contre l'insécurité routière sur le secteur de la commune éponyme. Le bilan est de 2 CEA délictuelles.



Fort heureusement aucun accident grave n 'est à déplorer durant ce weekend propice à tous les excès. Néanmoins 9 accidents matériels ont été comptabilisés au cours des trois nuits dont 4 ont fait l'objet de procédures pour alcoolémie.