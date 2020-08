Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL 31 cas de dengue : ralentissement de l’épidémie





Dengue à La Réunion : passage en phase inter-épidémie La circulation de la dengue ralentit : 31 cas de dengue ont été confirmés du 27 juillet au 2 août. 20 communes sont concernées, en particulier l’ouest et le sud.



Les données de surveillance montre une activité faible et témoigne du passage en inter-épidémie, en lien avec les conditions météorologiques moins favorables au développement des moustiques.



Toutefois, la préfecture et l’ARS rappellent à la population l’importance de poursuivre les gestes de prévention :



éliminer les gîtes larvaires

consulter un médecin en cas de symptôme

se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques notamment en cette période de vacances (où les déplacements dans l’île sont nombreux) et de retour de vacances (voyageurs en provenance de pays où circule la dengue pouvant introduire le virus sur le territoire).

Situation épidémiologique au 11 août 2020 (données de la Cellule régionale de Santé Publique France)



Bien qu’en baisse, la majorité des communes rapportent encore des cas, à l’exception de Saint-Philippe, Salazie, La Plaine des palmistes et Cilaos.



Les principaux cas enregistrés depuis 15 jours :



Région Ouest (46%)



Saint-Paul (La Plaine, L’Étang)

Trois-Bassins (Bois-de-Nèfles)

La Possession (Lotissement Dodin, Sainte-Thérèse)

Saint-Leu (La Fontaine, l’Étang, Saint-Leu, Piton Saint-Leu)

Le Port (Lotissement Cotur)



Région Sud (37%)



Saint-Pierre (Chemin Stéphane, Bois d’Olives, La Ligne Paradis, Terre Sainte)

Les Avirons (Barouty)

L’étang Salé (La Ravine Sheunon, La Ravine-Sèche-les-Bas, Roche aux Oiseaux)

Saint-Joseph (Carosse)

La Petite-Île (la Ravine du Pont)

L’Entre-Deux (La Pente d’Orange)

Région Nord (8%)

Saint-Denis (Le Chaudron)

Sainte-Suzanne (Sainte-Vivienne)

Sainte-Marie (Terrain Élisa, La Confiance-les-Bas)



Région Est (9%)



Bras-Panon (les Avocatiers)

Sainte-Rose (La Ravine Glissante)

Saint-Benoît (Bras Madeleine, Beaufonds)

Saint-André (La Rivière du Mât-les-Bas, Maison Valliamé)



Les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS continuent leurs interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la Covid-19. Ces traitements contre la prolifération de moustiques sont indispensables pour lutter contre la dengue et doivent être accompagnés par les gestes de prévention mis en œuvre par les Réunionnais.



Recommandations pour lutter contre la dengue



Éliminer les gîtes larvaires : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile

Consulter un médecin en cas de symptôme

Se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques

Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue.

Le bilan chiffré de la dengue indique 31 cas confirmés à La Réunion du 27 juillet au 2 août 2020. Nous publions en intégralité le communiqué de la préfecture relatif à cette épidémie.La circulation de la dengue ralentit : 31 cas de dengue ont été confirmés du 27 juillet au 2 août. 20 communes sont concernées, en particulier l’ouest et le sud.Les données de surveillance montre une activité faible et témoigne du passage en inter-épidémie, en lien avec les conditions météorologiques moins favorables au développement des moustiques.Toutefois, la préfecture et l’ARS rappellent à la population l’importance de poursuivre les gestes de prévention :(données de la Cellule régionale de Santé Publique France)Bien qu’en baisse, la majorité des communes rapportent encore des cas, à l’exception de Saint-Philippe, Salazie, La Plaine des palmistes et Cilaos.Saint-Paul (La Plaine, L’Étang)Trois-Bassins (Bois-de-Nèfles)La Possession (Lotissement Dodin, Sainte-Thérèse)Saint-Leu (La Fontaine, l’Étang, Saint-Leu, Piton Saint-Leu)Le Port (Lotissement Cotur)Saint-Pierre (Chemin Stéphane, Bois d’Olives, La Ligne Paradis, Terre Sainte)Les Avirons (Barouty)L’étang Salé (La Ravine Sheunon, La Ravine-Sèche-les-Bas, Roche aux Oiseaux)Saint-Joseph (Carosse)La Petite-Île (la Ravine du Pont)L’Entre-Deux (La Pente d’Orange)Région Nord (8%)Saint-Denis (Le Chaudron)Sainte-Suzanne (Sainte-Vivienne)Sainte-Marie (Terrain Élisa, La Confiance-les-Bas)Bras-Panon (les Avocatiers)Sainte-Rose (La Ravine Glissante)Saint-Benoît (Bras Madeleine, Beaufonds)Saint-André (La Rivière du Mât-les-Bas, Maison Valliamé)Les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS continuent leurs interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la Covid-19. Ces traitements contre la prolifération de moustiques sont indispensables pour lutter contre la dengue et doivent être accompagnés par les gestes de prévention mis en œuvre par les Réunionnais.Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue.





Dans la même rubrique : < > Le chemin du Tour des Roches en travaux Séance d’initiation à l’athlétisme à l’Étang Saint-Paul