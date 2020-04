A la Une ... 31° au Port mais au Sud l'hiver austral s'est installé, sortez les couvertures

Beaucoup de vert dans l'intérieur la nuit prochaine= très frais ou froid. Le jaune qui avance quasiment jusqu'au littoral sur la moitié Sud traduit une fraîcheur certaine. Le littoral de la moitié Nord devrait rester dans la douceur.



Mais à la Réunion rien n'est aussi simple. Et comme attendu le relief légendaire de l'île a fait jusqu'à présent barrage à cette remontée d'hiver austral et a protégé la moitié Nord .



C'est ainsi que notre caillou présente deux visages assez distincts cet après midi: il fait plus de 31° au Port alors qu'il ne fait que 22° à Saint Philippe. Dans le chef-lieu déventé un parfum estival s'est maintenu avec des températures autour des 30° à Saint Denis et à Gillot. Il en va de même à Saint Benoît où les 30° sous abri ont été atteints.



➡️ En revanche l'arrivée de l'air frais a été nettement ressenti sur le littoral Sud et Sud-Est. Ce matin le Baril affichait un fier 27° à 9heures. Mais en plein déjeuner le thermomètre faisait pâle figure avec ses modestes 22°. Que dire de la région de Saint Louis/Étang Salé qui s'enorgueillit souvent d'être l'une des plus chaudes de la Réunion? A 15heures Pont-Mathurin n'affiche qu'un faiblard 23° au compteur. Si l'on prend en compte le vent qui y sévit la sensation de fraîcheur est réelle.



Encore une comparaison assez édifiante: Bourg Murât est bien attaqué par l'air frais et n'affiche plus que 16° à 15heures après avoir affiché un joli 21° à midi. Mais quelques rampes plus bas encore protégée par le Col de Bellevue la Plaine des Palmistes transpire presque avec 25° et 24° au cours des deux dernières heures...



Et le vent dans tout ça?



Rien ne bouge sur Saint Denis. Mais pratiquement partout ailleurs l'alizé donne du sien. Des rafales flashant à 86km/h sont rapportées à Gros Piton Sainte Rose.



La nuit prochaine: pull et couverture péi



Ceux qui me connaissent un peu savent que mon coeur voyage souvent dans les Plaines de mon enfance. Il devrait faire froid la nuit prochaine à la Plaine des Cafres tout comme à Cilaos et dans tous les hauts de la moitié Sud.



On peut compter sur moins de 10° sous abri à la Plaine des Cafres, à Cilaos , probablement moins de 8° au Maïdo et au volcan.

Comptez aussi sur une baisse sensible des températures à mi-pentes et sur le littoral vers Saint Louis, Saint Pierre, Saint Jo, Saint Philippe.



Mon Facebook

➡️ Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site ➡️ Comme prévu les vents, l'air frais et un temps plus humide ont envahi la moitié Sud de la Réunion. Mais à la Réunion rien n'est aussi simple.C'est ainsi que notre caillou présente deux visages assez distincts cet après midi: il fait plus de 31° aualors qu'il ne fait que 22° à Saint Philippe. Dans le chef-lieu déventé un parfum estival s'est maintenu avec des températures autour des 30° àet à Gillot. Il en va de même àoù les 30° sous abri ont été atteints.➡️l'arrivée de l'air frais a été nettement ressenti sur le littoral Sud et Sud-Est. Ce matinaffichait un fier 27° à 9heures. Mais en plein déjeuner le thermomètre faisait pâle figure avec ses modestes 22°. Que dire de la région dequi s'enorgueillit souvent d'être l'une des plus chaudes de la Réunion? A 15heuresn'affiche qu'un faiblard 23° au compteur. Si l'on prend en compte le vent qui y sévit la sensation de fraîcheur est réelle.Encore une comparaison assez édifiante:est bien attaqué par l'air frais et n'affiche plus que 16° à 15heures après avoir affiché un joli 21° à midi. Mais quelques rampes plus bas encore protégée par le Col de Bellevue latranspire presque avec 25° et 24° au cours des deux dernières heures...Rien ne bouge sur Saint Denis. Mais pratiquement partout ailleurs l'alizé donne du sien. Des rafales flashant à 86km/h sont rapportées à Gros Piton Sainte Rose.Ceux qui me connaissent un peu savent que mon coeur voyage souvent dans les Plaines de mon enfance. Il devrait faire froid la nuit prochaine à la Plaine des Cafres tout comme à Cilaos et dans tous les hauts de la moitié Sud.On peut compter sur moins de 10° sous abri à la Plaine des Cafres, à Cilaos , probablement moins de 8° au Maïdo et au volcan.Comptez aussi sur une baisse sensible des températures à mi-pentes et sur le littoral vers Saint Louis, Saint Pierre, Saint Jo, Saint Philippe.➡️

La zone Mada/Mascareignes caputrée ce matin par le satellite MétopC. La moitié Sud-Est de Mada et la moitié Sud de la Réunion étaient touchées par les averses et pluies du front froid atténué. A l'arrière remonte de l'air plus frais.



Les Iles Soeurs capturées ce matin par le satellite Sentinel 3 à 9heures. Maurice était encore bien à l'abri du vent et des averses.

16h15: le vent balaie les plages ici à la Saline. Au loin on apercoit Saint Leu arrosé tout comme le littoral Sud. L'hiver austral s'est annoncé.

Rafales rapportées par les stations de Météo France à 16heures. Maxi de 86km/h pour le moment à Gros Piton Sainte Rose. PATRICK HOAREAU Lu 228 fois







Dans la même rubrique : < > Fabrication de masques à St-André : Les Bénédictins râlent 433 cas de coronavirus confirmés à Mayotte