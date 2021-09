Communiqué 30ème Édition du concours de la LDH : "Rien de tel que le rêve pour engendrer l'avenir"

Le concours est organisé par la Ligue des Droits de l'Homme. Le thème de cette 30ème édition : "Rien de tel que le rêve pour engendrer l'avenir". Par N.P - Publié le Lundi 6 Septembre 2021 à 15:51

Le communiqué :



Le concours est organisé par la Ligue des Droits de l'Homme. Il s'adresse, avec le concours des établissements scolaires et des enseignants, aux catégories suivantes :



1) Grandes sections, CP, CE1 ; 2) Ce2, cm1, cm2 ; 3) 6e, 5e ; 4) 4e, 3e

5) Lycées et formations professionnelles ; 6) Classes et établissements spécialisés

7) structures complémentaires de l'éducation nationale, centre de loisirs, conseil municipal de jeunes, etc.



Thème : C'est sur le thème d'un monde nouveau, respectueux des droits, des libertés, de l'égalité et de la solidarité que nous proposons aux enfants et aux jeunes de s'exprimer pour cette 30e édition du concours. A partir d'une citation de Victor Hugo dans Les Misérables, on pourra analyser la période que l'on vient de vivre et se projeter dans un avenir différent, celui dont nous rêvons toutes et tous :



"Rien n'est tel que le rêve, pour engendrer l'avenir"



Votre rêve, notre rêve d’aujourd’hui peut devenir la réalité de demain…

Nous tous, adultes, jeunes et enfants, avons besoin d’imaginer l’avenir après ces longs mois de crise sanitaire et de privations de libertés.

En espérant que vous serez nombreux à participer activement au concours « Écrits pour la fraternité », nous restons à votre disposition pour tout renseignement. Bon concours à toutes et à tous !



Récompenses : A la Réunion, un jury sera réuni et les meilleures œuvres seront récompensées et envoyées au niveau national. Dans chaque catégorie, les œuvres individuelles et collectives seront primées séparément. Les œuvres écrites, graphiques, plastiques, vidéographiques et musicales seront primées de façon confondue.



Calendrier :

Avant le 9 décembre 2020 :

Les établissements qui ont l'intention de participer doivent s'inscrire, par mail, auprès de la Ligue des Droits de l'Homme à la Réunion :

Avant le 1er avril 2021 : Envoi des œuvres des élèves (individuelles ou collectives) en joignant la fiche de participation qui sera renvoyée lors de l'inscription.

Entre le 2 et le 14 avril 22021 : Réunion du jury local.

Avant le 23 avril 2021 : Envoi au jury national des deux meilleures œuvres (individuelles et collectives) de chaque catégorie.



Tous autres détails sur :

