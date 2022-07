A la Une . "3000 étrangers délinquants" ont été expulsés en deux ans, annonce Gérald Darmanin

Le ministre de l’Intérieur a profité d’un déplacement à Lyon ce samedi pour exposer les chiffres des reconduites à la frontière. Par LG - Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 à 11:01

"À la demande du président de la République, depuis deux ans, on a expulsé 3000 étrangers délinquants", a déclaré ce samedi à Lyon Gérald Darmanin.



Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer se déplaçait dans le quartier de la Guillotière, théâtre d’une agression subie par trois policiers il y a une semaine. Les fonctionnaires de police tentaient d’interpeller une personne suspectée de vol lorsqu'ils ont été encerclés par d'autres individus.

"Au commissariat du 3/6 de Lyon, j’ai échangé avec les policiers de la Brigade spécialisée de la Guillotière qui se sont fait violemment agresser. Je leur ai exprimé ma confiance et mon soutien, et leur ai décerné la médaille de la sécurité intérieure", a twitté le ministre à l’issue de cette visite. L’occasion aussi d’inaugurer un centre de rétention administrative (CRA) ouvert depuis janvier et doté d’une capacité de 140 places.



"En 2023, avec deux CRA à Lyon, nous doublerons les capacités de retenue d’étrangers irréguliers, en priorité délinquants, pour les porter à 280. 200 policiers supplémentaires y seront affectés", a ajouté le ministre de l’Intérieur.



Ce vendredi soir, également dans ce quartier populaire de Lyon, un policier de la brigade anti-criminalité a été percuté puis traîné par un homme en scooter qui refusait d’obtempérer. Ce dernier était alcoolisé. Le policier a bénéficié quant à lui de 4 jours d’ITT.



Cette visite ministérielle à Lyon s’est déroulée sans son maire qui avait décidé de boycotter la venue de Gérald Darmanin. Grégory Doucet (Europe Écologie Les Verts) s’en était expliqué la veille en affirmant que "ce n’était pas de ministre dont nous avons besoin mais de plus d’effectif."