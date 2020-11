300 packs d’eau distribués aux Mafatais

Ce jeudi 12 novembre, les habitants de Roche Plate, de l’Ilet aux Orangers ainsi que l’îlet des Lataniers ont été ravitaillés en eau potable. En effet, suite à l’incendie qui est toujours en cours dans le massif du Maïdo, des résidus du produit utilisé pour étouffer les flammes -le retardant- auraient été retrouvés à proximité du captage d’eau. Les pluies annoncées pour la fin de la semaine pourraient entrainer la dispersion de ce produit dans l’eau des Mafatais.



5 palettes de 300 packs d’eau ont été acheminés à Mafate à destination des habitants de Roche Plate, de l’Ilet aux Orangers ainsi que l’îlet des Lataniers. La Créole et la Ville de Saint-Paul ont ravitaillé les habitants du Cirque “en prévision des pluies prévues en fin de semaine. Ce sont environ 2,7 tonnes d’eau Edena qui ont été livrés par hélicoptère et acheminés à Roche Plate, à l’Ilet aux Orangers ainsi qu’aux Lataniers. On compte environ 500 personnes dans ce Cirque, 100 packs d’eau sont déposés dans les trois sites”, précise Jacques BOULEVART, chef de service distribution d’eau à Saint-Paul et coordonateur de l’opération. Si les contrôles de la qualité de l’eau sont réalisés fréquemment par la Créole et l’ARS, la prudence est de mise et “la population Mafataise est appelée à la plus grande vigilance et à retarder la consommation de leur eau courante provenant d’un captage direct. La Mairie de Saint-Paul sera présente, ainsi que la Créole, pour répondre aux besoins des Mafatais en leur offrant l’accès à l’eau. Nous répondrons toujours présents si la situation perdure”, soutien Sébastien GUYON, l’élu à la politique de l’eau, de l’assainissement et de la GEMAPI aussi présent à Mafate.



Coupés du monde géographiquement, les habitants de Mafate déplorent la tragédie qui se joue au Maïdo depuis vendredi soir. “Nous sommes coupés du monde avec l’incendie du Maïdo”, déplore Reine France BILIN, une habitante de Roche Plate. Cette mère de famille est venue récupérer les packs d’eau mis à disposition par la Créole et par la Ville de Saint-Paul. Pour gérer la distribution des bouteilles d’eau, l’association Ciel 974 s’est chargée de dispatcher en allant directement chez l’habitant, un pack d’eau dans chaque main. “Nous avons fait un recensement au porte-à-porte, afin d’identifier les besoins des familles”, précise Stéphane AH-FAT, président de l’association Ciel 974. Avec son binôme, il déposera 2/3 packs d’eau devant la case d’une gramoune. Mafate, c’est aussi cela. L’entraide et la solidarité entre voisins, proches et familles dans ce lieu dépaysant coupé du monde et à couper le souffle.