300 messages malveillants envoyés à son ex-femme de peur qu'elle parte à Mada avec les enfants

Ce n’est pas la première fois qu’Abdoulah, 68 ans, se retrouvait devant la justice. Déjà condamné pour des violences sur celle qui était encore son épouse, le sexagénaire comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de St-Pierre cette fois pour l’envoi de près de 300 messages malveillants dont certains menaçants à son ex-femme. "Je vais te détruire", "ne me pousse pas à faire des choses que je n’ai pas envie de faire", "je vais te renvoyer à Mada" , "le diable te récupérera"," je vais te foutre une baffe dans la gueule"… une liste non exhaustive sans compter les nombreuses insultes.



Abdoulah peut envoyer jusqu’à 41 messages injuriants, humiliants et menaçants en une seule journée depuis que son ex-femme a demandé le divorce et a quitté le domicile pour un relais familial.



"Je ne pensais pas que cela allait la perturber, c’était sous le coup de la colère, du désespoir", a tenté de se justifier le sexagénaire prétextant avoir peur qu’elle lui enlève ses enfants.



Abdoulah a été placé en détention pour avoir violé ses obligations judiciaires. Pourtant à sa sortie de prison, il a tout de même tenté de joindre son ex-femme par le biais d’amies. "Il se sert de ses enfants pour la harceler", a rétorqué la partie civile. Au chantage affectif s'ajoute celui aux papiers, son ex-femme disposant d'un visa.



Né à Madagascar, un des premiers imprimeurs installés à La Réunion, Abdoulah a reçu ses premières condamnations quand son entreprise a commencé à avoir des difficultés, a expliqué son conseil.



Une nouvelle condamnation s’est ce mardi ajouté à son casier. Il a écopé de 8 mois de prison dont 4 avec sursis et 3 ans de mise à l’épreuve. Le tribunal a également prononcé une obligation de soin, l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et l’obligation de l’indemniser. Cette dernière, au titre des dommages et intérêts, n’a demandé qu’un euro symbolique.