Communiqué 300 élèves de La Réunion et de Mayotte se sont affrontés lors de la 7e édition des Rallyes citoyens

La 7e édition des Rallyes citoyens s’est déroulée du 18 au 21 avril 2023 sur trois jours et a permis. 300 élèves de La Réunion et de Mayotte se sont affrontés autour d’ateliers permettant de juger de leurs connaissances en matière de Défense et de citoyenneté, mais également de jauger leur esprit d’équipe sur des parcours physiques et ludiques. Par N.P - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 12:41

Le communiqué :



Organisés par le trinome académique (rectorat, IHEDN et FAZSOI) depuis 7 ans à La Réunion, les Rallyes citoyens ont pour objectif de mieux sensibiliser les collégiens aux problématiques de Défense et de citoyenneté. Ils constituent à ce titre une étape importante du parcours citoyen des élèves en leur permettant également de mieux connaître les forces armées, dans un contexte sportif, ludique, propice à l’apprentissage. Il permet aussi de rappeler aux collégiens que le recensement est obligatoire auprès de sa mairie de résidence dès 16 ans, avant la réalisation de la journée Défense citoyenneté, sésame indispensable pour tout jeune passant un examen national ou voulant passer son permis de conduire.



Le 2e RPIMa de Saint-Pierre, la base navale du Port et la base aérienne 181 Rolland-Garros ont rivalisé d’imagination pour accueillir et animer les trente groupes de 10 élèves, parmi lesquels trois venus de Mayotte. Secourisme, pliage de parachutes, canotage ou parcours d’orientation / chasse au trésor figuraient au programme. Côté réflexion et connaissance historique, la préfecture des TAAF, les ordres nationaux (Légion d’honneur et Ordre national du mérite) et la Gendarmerie nationale étaient également présents pour réaliser un contrôle des connaissances. Enfin, un jury présidé par le rectorat et co-animé par l’ Institut des Hautes Etudes de la Défense nationale (IHEDN ) et les Forces armées dans la zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI ) a permis de noter les exposés des projets pédagogiques réalisés en cours d’année par les classes Défense.



Les récompenses ont été remises aux vainqueurs de chaque île au cours d’une cérémonie de clôture sur la base aérienne 181, en présence de nombreuses autorités civiles et militaires, parmi lesquelles le général Laurent Cluzel (COMSUP FAZSOI), la rectrice de La réunion et le recteur de Mayotte.