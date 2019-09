A la Une .. 30° sous abri attendus à Saint Gilles, douceur générale ce weekend

2019 SEPTEMBRE 27 06h30 REUNION



Graphique: les températures sous abri devraient allégrement dépasser les 27/28° sur le littoral ces 3 prochains jours. Arome. METEO FRANCE



PREVISIONS POUR LE VENDREDI 27 :



Le soleil est souverain en matinée mais il doit composer aux premières heures avec des bancs qui trainent ci et là dans le ciel réunionnais.

Quelques averses très temporaires sont même notées vers Saint Benoît ou la Plaine des Palmistes.



Comme jeudi le thermomètre réagit rapidement et les 27° sont atteints avant 10heures notamment dans l'Ouest.

La barre des 30° sous abri devrait être franchie localement comme hier à Grand Fond/Saint Gilles.



Les maximales dépassent les 20° dans les cirques.

Temps très doux sur les plaines et agréable au volcan.



L'après midi la couverture nuageuse péi affiche quelques épaisseurs localement dans l'intérieur et sur les pentes notamment celles du Sud-Ouest et celles de l'Ouest. Quelques averses localisées sont envisageables.



La visibilité reste bonne au dessus de 1600m.



Notons que dans l'après midi des bancs de nuages élevés en provenance de l'Ouest sont susceptibles de voiler le ciel réunionnais.



Le vent d'Est est faible à modéré sur le Nord et le Sud.

Il peut rentrer temporairement en matinée de Nord-Est sur la Grande Chaloupe et la Possession.

Dans l'après midi l'alizé passe une vitesse supérieure et peut flasher à 60km/h sur le Sud entre Pierrefonds et Saint Philippe.



La mer reste agitée sur les côtes Est avec une petite houle d'alizé.

Dans la journée un train de houle de Sud Sud-Ouest s'installe sur les côtes Ouest et Sud. Il finit par atteindre 2m la nuit prochaine.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU VENDREDI 27 AU SAMEDI 28:



Le risque pluvieux est très faible. Des nuages peuvent s'attarder localement mais la nuit est calme.

Pas de fraîcheur remarquable dans les hauts toutefois la nuit pourrait être un peu moins douce que la précédente.



TENDANCES POUR LE WEEKEND:



Les températures en journée sont souvent supérieures aux normales de saison.



L'impression de beau temps n'est pas réellement démentie malgré la présence de bancs de nuages élevés qui peuvent limiter l'ensoleillement notamment dimanche.



L'alizé modéré sur le Nord et le Sud samedi faiblit dimanche en s'orientant au Nord-Est.



La houle résiduelle de Sud Sud-Ouest (1m50) est encore perceptible sur les côtes Sud.





TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU VENDREDI 27 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE

METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 28° Celsius



LE PORT : Maximum de 28° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 30° Celsius



SALINE: Maximum de 29/30° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 28° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 28° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 27° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 27° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 28° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 28° Celsius



VOLCAN: Maximum de 18° Celsius



MAIDO: Maximum de 17° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 21° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 21° Celsius



CILAOS: Maximum de 23° Celsius



