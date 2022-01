A la Une . 30 propositions faites au Gouvernement pour lutter contre les fake news

À la demande du gouvernement, la commission Bronner vient de dévoiler les propositions pour lutter contre la désinformation. Par Sophie Fontaine - Publié le Dimanche 16 Janvier 2022 à 15:18





Les membres de cette commission ont rendu ce mardi leur rapport sur les fake news au chef de l’Etat.



Au total, le rapport de la commission Bronner sur la désinformation et le complotisme, réalisé en une centaine de jours, fait part de 30 propositions.



Développer l'esprit critique des Français



Parmi celles-ci on retrouve le renforcement de l’éducation à l’esprit critique et l’esprit méthodique. La facilitation de l’accès aux données des plateformes de réseaux sociaux pour les chercheurs et le renforcement de la régulation des plateformes figurent aussi parmi les moyens de lutte.



Les membres de la commission plaident également pour une désactivation plus facile de "l’éditorialisation algorithmique", soit la façon dont les réseaux sociaux proposent du contenu à leurs utilisateurs.



Sanctionner les diffuseurs de fake news



Le document suggère l’idée de nouvelles sanctions pour les désinformateurs. Les sites de désinformation pourraient voir leurs financements limités, via un système encourageant les publicitaires à recourir "à des listes d’exclusion et d’inclusion de sites web". Dans le même esprit, il apparaît pertinent d’envisager une évolution du Code civil, qui faciliterait la poursuite judiciaire des diffuseurs de fake news.



Ce rapport n’a “pas vocation à se poser en juge de vérité ou à éradiquer la désinformation ou la mésinformation en ligne”, mais vise à réfléchir aux moyens d’en “ limiter les conséquences “, a déclaré Le sociologue Gérald Bronner, interrogé par LeMonde.



Un travail salué par le président de La République



À l'issue de la rencontre,



- Le renforcement de l’esprit critique et l’éducation de toutes et tous aux médias et à l’information à l’ère numérique.



- L’intensification de la recherche portant sur ces phénomènes.



- La nécessité d’empêcher la mise en avant ou le financement d’acteurs qui nuisent à l’information.



- L’intensification de la pression sur les plateformes qui tirent des revenus de l’exploitation de ce qu’il y a de pire dans les comportements sociaux de leurs utilisateurs. La commission Bronner avait pour objectif d’effectuer un bilan sur l’impact de l’explosion d’informations permise par le numérique, et sur les mesures envisageables pour lutter contre la désinformation qui peut en résulter.Les membres de cette commission ont rendu ce mardi leur rapport sur les fake news au chef de l’Etat.Au total, le rapport de la commission Bronner sur la désinformation et le complotisme, réalisé en une centaine de jours, fait part de 30 propositions.Parmi celles-ci on retrouve le renforcement de l’éducation à l’esprit critique et l’esprit méthodique. La facilitation de l’accès aux données des plateformes de réseaux sociaux pour les chercheurs et le renforcement de la régulation des plateformes figurent aussi parmi les moyens de lutte.Les membres de la commission plaident également pour une désactivation plus facile de "l’éditorialisation algorithmique", soit la façon dont les réseaux sociaux proposent du contenu à leurs utilisateurs.Le document suggère l’idée de nouvelles sanctions pour les désinformateurs. Les sites de désinformation pourraient voir leurs financements limités, via un système encourageant les publicitaires à recourir "à des listes d’exclusion et d’inclusion de sites web". Dans le même esprit, il apparaît pertinent d’envisager une évolution du Code civil, qui faciliterait la poursuite judiciaire des diffuseurs de fake news.Ce rapport n’a “pas vocation à se poser en juge de vérité ou à éradiquer la désinformation ou la mésinformation en ligne”, mais vise à réfléchir aux moyens d’en “ limiter les conséquences “, a déclaré Le sociologue Gérald Bronner, interrogé parÀ l'issue de la rencontre, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d’une série de chantiers - Le renforcement de l’esprit critique et l’éducation de toutes et tous aux médias et à l’information à l’ère numérique.- L’intensification de la recherche portant sur ces phénomènes.- La nécessité d’empêcher la mise en avant ou le financement d’acteurs qui nuisent à l’information.- L’intensification de la pression sur les plateformes qui tirent des revenus de l’exploitation de ce qu’il y a de pire dans les comportements sociaux de leurs utilisateurs.