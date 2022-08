Communiqué 30 jeunes réunionnais s'engagent dans l'armée de Terre

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de La Réunion, a organisé, le 02 août 2022, une signature de contrat d’engagement en présence du Chef de CIRFA de La Réunion. Par NP - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 15:56

Au premier rang national des recruteurs pour les 18 – 25 ans, l’armée de Terre est un partenaire majeur des jeunes pour l’emploi.

Bien plus qu’un métier, l’armée de Terre offre de vraies perspectives de parcours professionnel et d’expérience de vie aux jeunes français de tout niveau scolaire. Cette année, ce sont ainsi 16.000 nouveaux soldats qui rejoindront leur premier régiment d’affectation.



Soucieuse de participer à la promotion de l’égalité des chances, l’armée de Terre agit pour optimiser le recrutement des jeunes français originaires d’Outre-mer et notamment en océan indien. C’est dans ce contexte que 30 jeunes volontaires ont signé leur premier contrat d’engagement dans les locaux du CIRFA de St-Denis sous la houlette du Chef de bataillon Henri, Chef de centre.

Parmi ces nouveaux frères d’armes, Axel, Aurélien et Arnaud au 8E RPIMA (parachutiste), Julien au 3E RPIMA (parachutiste), Anas et Joshua au 21E RIMA, Roger, Erwan, Vidjy et Moïse au 126 RI, Matéo, Emmanuel et Mathieu au 7E BCA, Aktoibidine et Reynold au RMT pour l’Infanterie. Stanislas et Jean au 3 RAMA, Naïf et Jenson au 11E RAMA pour l’Artillerie.



Julien au 6E RG et Hanaffi au 13E RG pour le Génie. Alexis au 2 REI-CAMP DES CARRIGUES en tant que maitre-chien, Rowan à l4EM BRIG AIDE CDT et Maya au 28E GG pour les Transmissions, Emeline au POLE RVC ST AUBIN DU CORMIER pour la Restauration, Wilson au 1E RCA pour les Blindées, Nomerdine, Lorenzo, Noa et Jonas au 516E RGT TRAIN pour la Logistique.