30 ans du CROUS: 56% des élèves dépendent de la bourse

Le CROUS a fêté ses 30 ans ce vendredi à la Cité internationale de l'Université de La Réunion. Pour l'occasion, représentants et employés du CROUS et de l’Université se sont retrouvés pour admirer la fresque de Jace réalisée pour l’occasion, découvrir l’exposition de photos du Crous et revenir sur 30 ans de travail.



"On remarque une échelle (dans l’œuvre de Jace, ndlr) qui permet de réussir ses études et c’est ça l’esprit du CROUS ; aider les étudiants pour qu’ils réussissent", affirme Jean-Paul Duprat, directeur du CROUS.



Le CROUS a d’ailleurs accordé 10.945 bourses sur les 18.608 demandes en 2015. En effet, 56% des élèves à La Réunion profitent d’une bourse. La moitié d’entre eux sont aux deux échelons les plus élevés, le plus élevé étant de 5.545 euros versés sur 10 mois.



Concernant le logement, 78% des étudiants logés sont boursiers. Le service d’hébergement propose 923 places à Saint-Denis et 101 dans le sud. C’est le loyer provenant de ces logements qui alimente à 97% le chiffre d’affaires du Crous, soit 1,76 million d’euros en 2015.



Trois nouvelles résidences sont aujourd’hui en projet: au Tampon (100 places), à Saint-Pierre (200 places) et à Saint-Denis (200 places).



"La situation du CROUS est aujourd’hui stabilisée, mais elle reste fragile. Je ne suis pas d’un optimisme béat et se pose toujours la question de l’équilibre économique", avoue Jean-Paul Duprat avant de rappeler la dépendance étroite du Crous de la Région et de l’Université.