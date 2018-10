Communiqué 30 ans d’existence … et la fin du Carif-Oref ?





Le CARIF-OREF a vocation à assurer un appui et une aide à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques régionales de formation et d’insertion professionnelles. Notons qu’il existe un Carif-Oref par région.



La disparition du Carif-Oref Réunion aura pour conséquences : La fin d’une offre de service et d’animation : les organismes de formation, les futurs formateurs, les conseillers des structures d’accueil et d’orientation (Mission locale, Pole emploi,…), responsables des ressources humaines n’auront plus la possibilité de s’informer et de se professionnaliser.

sur les évolutions législatives et réglementaires de la formation et de l’insertion professionnelles La fin d’une base de données sur l’offre de formation régionale (www.formanoo.org) permettant le recensement et l’information sur l’offre de formation, la visibilité régionale et nationale (transfert de données vers Pôle emploi, Missions locales, Caisse de dépôts et consignation (CPF), portail de l’alternance et le portail orientation pour tous du ministère du travail) et le suivi régional de l’offre de formation (stagiaires, enquêtes insertion, …)

Le manque de lisibilité sur leur devenir impacte fortement l’activité professionnelle et les vies de chaque salarié(e).

2018 marque les 30 ans du Carif-Oref Réunion. Mais c'est très probablement aussi l'année de la liquidation de l'association, du fait des difficultés financières liées notamment aux retards des versements des subventions du Fonds social européen et cela depuis 2015. Cette situation a fragilisé l'équilibre financier de l'association.





