30 900 chiens divagants et 42 100 errants à La Réunion

Ainsi, le nombre de chiens et chats détenus par des propriétaires est de 222 800 chiens et 159 690 chats.



Parmi les 222 800 chiens, 30 900 sont divagants (chiens dont le propriétaire est connu qui errent sur la voie publique) et 191 900. Les chiens errants (sans propriétaire identifié) sont au nombre de 42 100.



La reproduction excessive des chiens divagants alimente la population de chiens errants. Ainsi il y environ 5 500 chiots en 2018 issus de cette reproduction qui n'ont pas trouvé de propriétaire.



Le plan de lutte contre l'errance animale renforce le nombre de stérilisations des chiens et chats. Il est impératif que les propriétaires fassent stériliser leurs animaux, qu'ils les fassent identifier et qu'ils les gardent à leur domicile sous surveillance.



Pour ce qui est de l'identification, 50% des 222 800 chiens avec propriétaires sont identifiés. 27% parmi les divagants. En métropole, le taux est de 73%.



Du côté des chats, la population féline s'élève à 159 690 animaux dont 76% ont accès à l'extérieur. 45% des femelles et 33% des mâles sont stérilisés. Seulement 37% identifiés. La Réunion compte 49000 chatons par an dont le taux de mortalité est de presque 37%.



Les résultats d'une étude inédite à La Réunion viennent d'être communiqués par la préfecture. Lancée en février 2017 par le préfet de La Réunion, en collaboration avec les intercommunalités, le lycée agricole de Saint-Paul et les vétérinaires du groupe d'étude vétérinaire sur l'errance des carnivores (GEVEC) dans le cadre du plan de lutte contre l'errance animale, elle permet de mieux connaître le phénomène de l'errance canine et d'évaluer la population canine ainsi que le nombre de chiens errants.





