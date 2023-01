A la Une . 3 requins-tigres pêchés dans l'Ouest cette semaine

La carte est à retrouver Le Centre Sécurité Requin (CSR) poursuit son développement d’outil afin de prévenir les risques d’attaque. Ce vendredi, le CSR a présenté sur sa page Facebook une carte interactive dans le cadre du Programme Réunionnais de Pêche de Prévention (PR2P). Celle-ci permet de suivre en temps réel le déploiement en temps réel des PAVAC, palangre verticale avec alerte de capture.Ainsi, on découvre que 3 PAVAC ont été déployées ce vendredi au large de la pointe du diable à Saint-Pierre. La carte permet également de voir les prélèvements déjà effectués. On apprend que trois requins-tigres ont été pêchés dans l’ouest cette semaine, notamment une femelle de 3,20 m au large de Saint-Gilles-les-Bains et un mâle de 2,60m à la Saline-les-Bains.La carte est à retrouver ici