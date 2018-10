<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul 3 nouveaux cas de dengue à Saint-Paul





Dans un communiqué de la Préfecture de La Réunion, 11 nouveaux cas de dengue ont été diagnostiqués pour la période allant du 24 au 30 septembre dans l’île. 3 cas concernant la commune de Saint-Paul : Bellemène et Bois-De-Nèfles.



Depuis le début de l’année, 6 615 cas autochtones ont été signalés. 141 hospitalisations sont directement liées à la dengue. 450 personnes se sont rendues aux urgences. 5 décès, dont 3, sont considérés après investigations comme directement liés à la dengue.





Les autorités fortement mobilisées auprès des scolaires



Coordonnées par le préfet de La Réunion, différentes actions ont été menées pour sensibiliser les plus jeunes à l’épidémie de dengue : journée de sensibilisation, interventions des agents de la lutte anti-vectorielle (LAV) de l’ARS OI dans les établissements situés dans les zones où le virus circule, outils pédagogiques, etc



Nouveauté: Un livret pédagogique sur la dengue



L’ARS Océan Indien et le Rectorat de l’académie de La Réunion ont réalisé, ensemble, un guide pédagogique dédié au virus de la dengue. Ce livret d’activités est destiné aux équipes enseignantes et aux élèves du CE2 au CM2.



Télécharger le livret pédagogique



La campagne de communication HIVER se termine



Depuis le passage en épidémie de niveau 4 du plan ORSEC, une campagne de communication a été déployée durant tout l’hiver austral. Lancée le 31 juillet dernier , l’objectif était de sensibiliser et mobiliser tous les acteurs à agir contre les moustiques durant l’hiver afin d’endiguer la propagation du virus et empêcher une épidémie de grande ampleur en été. Chaque semaine, un acteur de la lutte contre la dengue a été mis en avant.



Principales régions concernées :



Dans l’ouest :

• St Paul Bellemene (2 cas)

• St Paul Bois de Nèfles (1 cas)

• La Possession (4 cas)

• Le Guillaume (1 cas)

• St Leu (1 cas)



Dans le sud :

• Saint-Louis (1 cas)

• L’Etang Salé (1 cas) Les chiffres de la dengue viennent de tomber : 11 cas de dengue ont été diagnostiqués dans l’île pour la période allant du 24 au 30 septembre 2018. 3 cas ont été recensés à Saint-Paul, plus exactement à Bellemène (2 cas) et à Bois-de-Nèfles (1 cas).Dans un communiqué de la Préfecture de La Réunion, 11 nouveaux cas de dengue ont été diagnostiqués pour la période allant du 24 au 30 septembre dans l’île. 3 cas concernant la commune de Saint-Paul : Bellemène et Bois-De-Nèfles.Depuis le début de l’année, 6 615 cas autochtones ont été signalés. 141 hospitalisations sont directement liées à la dengue. 450 personnes se sont rendues aux urgences. 5 décès, dont 3, sont considérés après investigations comme directement liés à la dengue.Coordonnées par le préfet de La Réunion, différentes actions ont été menées pour sensibiliser les plus jeunes à l’épidémie de dengue : journée de sensibilisation, interventions des agents de la lutte anti-vectorielle (LAV) de l’ARS OI dans les établissements situés dans les zones où le virus circule, outils pédagogiques, etcL’ARS Océan Indien et le Rectorat de l’académie de La Réunion ont réalisé, ensemble, un guide pédagogique dédié au virus de la dengue. Ce livret d’activités est destiné aux équipes enseignantes et aux élèves du CE2 au CM2.Depuis le passage en épidémie de niveau 4 du plan ORSEC, une campagne de communication a été déployée durant tout l’hiver austral. Lancée le 31 juillet dernier , l’objectif était de sensibiliser et mobiliser tous les acteurs à agir contre les moustiques durant l’hiver afin d’endiguer la propagation du virus et empêcher une épidémie de grande ampleur en été. Chaque semaine, un acteur de la lutte contre la dengue a été mis en avant.• St Paul Bellemene (2 cas)• St Paul Bois de Nèfles (1 cas)• La Possession (4 cas)• Le Guillaume (1 cas)• St Leu (1 cas)• Saint-Louis (1 cas)• L’Etang Salé (1 cas) Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > Restauration scolaire : choisissez votre mode de paiement Associations: proposez de nouveaux loisirs aux marmailles de Saint-Paul !