3 nouveaux cas de coronavirus à La Réunion ce jeudi

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 3 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce jeudi 9 juillet à 15h00, soit un total de 566 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 17:44 | Lu 1036 fois

Parmi ces nouveaux cas :

- 1 cas est importé issu d’une évacuation sanitaire au titre de la solidarité régionale,

- 2 cas sont en cours d’investigation.



Les autorités rappellent à la population l’importance de continuer à appliquer les gestes barrière au quotidien pour éviter une propagation du virus sur le territoire.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 9 juillet 2020



560 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 72% sont des cas importés.





