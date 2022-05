A la Une . 3 motocyclistes en excès de vitesse perdent leur permis et leur véhicule

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R (Escadron départemental de la sécurité routière), ont mené des actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents. Par NP - Publié le Dimanche 15 Mai 2022 à 19:26

Faits particuliers :



Samedi matin de 03 heures 00 à 07 heures 00, les motocyclistes de la Rivière-St-Louis et St-Paul renforcés par des personnels de la réserve ont procédé à un contrôle ayant pour objectif principal les conduites addictives sur le secteur de St-Gilles-les-Bains. 34 infractions ont été constatées dont 24 conduite sous l’empire d’un état alcoolique et 05 conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Samedi soir de 21 heures 30 à 01 heures 00, la compagnie de Saint-Benoît renforcée par les motocyclistes de Saint-Benoît, a déployé un dispositif de contrôle de flux sur l’agglomération de Bras-Panon. 22 infractions ont été relevées dont 05 conduites sous l’empire d’un état alcoolique et 1 conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Tout au long de la journée de dimanche, les motocyclistes de l’EDSR ont procédé à des contrôles des flux sur les grands axes de l’île et en particulier sur la RN.3 en raison de la grande Messe des Motards à la Plaine des Cafres. 58 infractions ont été constatées dont 10 franchissements de ligne continue, 10 excès de vitesse compris entre > 20 km/h et > 50 Km/h.



Carton Rouge, pour 03 motocyclistes qui ont été contrôlés en excès de vitesse (147 Km/h / 137 km/h / 129 Km/h – Vitesse limitée 80 Km/h), sur la R.N.1A, sur la commune de St-Leu. L’un des pilotes, conduisait sous l’emprise de stupéfiants, sans assurance et sans permis conduire pour la catégorie de son 2RM. Les trois délinquants routiers se sont vu retirer immédiatement leur permis de conduire et leur véhicule partir en fourrière.

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS: 14

NOMBRE D INFRACTIONS : 180

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 24



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 32

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 14



NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 74 dont 23 Fourrières



NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 11

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 12



NOMBRE DE VITESSES : 32 dont 23 avec interception.



NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 05

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 19

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 19

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 12

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 09

NOMBRE de NUISANCES SONORES : 01

NOMBRE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE : 11

NOMBRE DE PNEUMATIQUE USAGE : 01

NOMBRE DE DÉTENTION DE STUPÉFIANTS : 02