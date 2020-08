A la Une . 3 morts sur les routes ce weekend à La Réunion

3 personnes ont été tuées sur les routes ce weekend. Vendredi soir, un homme a perdu la vie suite à une sortie de route à Saint-Paul, au niveau de la rue du Cimetière. Ce dimanche, deux hommes âgés respectivement d'une cinquantaine et d'une soixantaine d'années sont décédés dans un accident de quad à Saint-Joseph à la Plaine des Grègues. "Force est de constater, que la gravité ne faiblit pas et fait toujours peser un lourd tribut aux familles de ceux qui nous ont quittés", déplore la gendarmerie de La Réunion. Par Amandine Dolphin - Publié le Lundi 31 Août 2020 à 11:21 | Lu 1078 fois

Trois personnes sont décédées, au cours du week-end, dans deux accidents de la circulation, portant à 22 le nombre de décès sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année, dont 16 en zone gendarmerie, rappelle la Gendarmerie, soit 5 tués de plus que l’année passée à la même période.



"Même si le nombre des accidents corporels est désormais moins important (-20) et que le nombre des blessés, n’est plus aussi élevé (-47), que les années passées, force est de constater, que la gravité ne faiblit pas et fait toujours peser un lourd tribut aux familles de ceux qui nous ont quittés."



L'occasion pour la gendarmerie de La Réunion de rappeler l'importance du respect du Code de la Route. "Le respect des règles du Code de la route est un élément fondamental et non négociable pour garantir la sécurité de l’ensemble des usagers de la route. Pourtant, nombreux s’en affranchissent, à l’image du bilan des 230 infractions Police Route constatées par les unités gendarmerie, pour le seul week-end, dont 20 alcoolémies, 15 conduites sous stupéfiants, 13 ceintures, 22 téléphones, 2 casques, 4 refus de priorité, 5 défauts de permis de conduire, 129 excès de vitesses, 1 refus d’obtempérer intercepté...soit 29 rétentions de permis de conduire, autant d’immobilisation de véhicules et 2 mises en fourrières."



