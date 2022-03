La grande Une 3 morts en 5 mois sur la RN1A de St-Leu : Les gendarmes multiplient les contrôles

L'Escadron départemental de sécurité routière a mené une opération de prévention sur un secteur accidentogène entre L'Etang-Salé et Saint-Leu. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 09:02

Un contrôle routier a été mis en place ce mercredi matin entre 6 et 10 heures au niveau de la RN1A entre L'Etang-Salé et La Pointe au Sel. Les gendarmes de l'Escadron départemental de la sécurité routière ont ciblé cette zone très accidentogène : 3 usagers de la route dont 2 motocyclistes ont perdu la vie sur les 5 derniers mois.



Le major Noël Gachon, commandant en second de l'EDSR, explique que La Réunion compte beaucoup de conducteurs de deux-roues : "Sur les 6 dernières années, 20.000 deux-roues ont été immatriculés. En 2021, on recense 41 tués dont 31 sur la zone gendarmerie. Et sur cette zone, 16 pilotes de deux-roues et 6 piétons sont morts."



L'EDSR explique travailler aux solutions face à la problématique des accidents concernant les usagers de la route les plus vulnérables avec ses partenaires que sont la DEAL et la Police. "On essaie de trouver des aménagements à la circulation de ces usagers. L'EDSR organise 6 journées trajectoires où l'on apporte des conseils aux pilotes civils sur les trajectoires et les équipements", précise le major Noël Gachon, commandant en second de l'Escadron départemental de la sécurité routière.



L'Escadron départemental de la sécurité routière annonce par ailleurs de nouveaux contrôles dans les semaines à venir mais aussi des opérations de prévention.







