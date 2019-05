3 mineurs et 3 majeurs devant la justice après une série de cambriolages

Lundi matin, résidence "Montreuil" à Saint-Denis, les gendarmes procédaient à une perquisition et à l'interpellation d'un premier individu soupçonné d'avoir participé à une série de cambriolages . Au final 9 personnes avaient été arrêtées dans le chef-lieu, toutes suspectées d'avoir été impliquées dans des vols commis majoritairement dans l'ouest de l'île.Six d'entre elles ont été placées en garde à vue et sont déférées ce mercredi au tribunal de Champ-Fleuri afin d'être présentées au juge d'instruction, sur demande du parquet.Parmi ces individus se trouvent 3 mineurs âgés de 16 à 17 ans. Les suspects ont tous reconnu en partie les faits et vont vraisemblablement être mis en examen pour vols en réunion.Selon nos informations, un mineur pourrait être placé sous contrôle judiciaire, alors que les 5 autres cambrioleurs présumés pourraient faire l'objet d'un placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.