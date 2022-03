A la Une .. 3 millions d'euros remporté, une première depuis 6 ans

Un gagnant a remporté 3 millions d'euros au Loto ce mercredi, rapporte Tirage-gagnant.com. C’est le 9e millionnaire à remporter une cagnotte Loto en 2022. Par N.P - Publié le Jeudi 24 Mars 2022 à 14:37





C’est le 9e millionnaire à remporter une cagnotte Loto en 2022 et une première pour la région du Centre-Val de Loire. Le record de gain Loto pour cette année en cours est toujours détenu par un habitant de l’Allier qui a remporté 15 millions d’euros au soir du 19 mars.



Cela faisait 6 ans qu’aucun jackpot Loto n’avait été remporté dans le département du Loiret. La dernière fois que la chance est venue dans le Loiret, c’était en 2016 pour un gain de 1,5 million d’euros, toujours au Loto. Le record de gains pour le département est situé à 28,4 millions d’euros, un énorme jackpot remporté à Euromillions en 2009 à Amilly. Malgré son gain de 3 millions d’euros, ce chanceux ne rentre pas parmi les 5 plus gros gains remportés dans le Loiret (voir infographie).



Pour l’heure, aucune information ne précise n’a été dévoilées par la FDJ qui fera la lumière sur la ville et le profil de ce gagnant dès qu’il aura touché son gain. Pour rappel, ce millionnaire a désormais 60 jours pour se faire connaître des services de la Française des jeux.



--



Rendez-vous sur Ce mercredi 23 mars 2022 se tenait un tirage du Loto qui proposait un jackpot de 3 millions d’euros. Faisant suite à une soirée sans millionnaire lundi soir, l’issue de ce tirage d’hier a été plus heureuse avec une grille gagnante au rang n°1, remportant la totalité de la cagnotte pour 3 millions d’euros dans le département du Loiret. Les numéros gagnants qui ont été tirés au sort sont les suivants : 2 18 20 29 39 et le n° Chance 10 pour le tirage principal et 21 22 27 29 32 concernant les numéros du 2nd tirage. Au total, plus de 500 000 grilles ont été gagnantes en France et un joueur a remporté 184.000€ en trouvant les 5 bons numéros, mais cette fois-ci sans le numéro Chance.C’est le 9e millionnaire à remporter une cagnotte Loto en 2022 et une première pour la région du Centre-Val de Loire. Le record de gain Loto pour cette année en cours est toujours détenu par un habitant de l’Allier qui a remporté 15 millions d’euros au soir du 19 mars.Cela faisait 6 ans qu’aucun jackpot Loto n’avait été remporté dans le département du Loiret. La dernière fois que la chance est venue dans le Loiret, c’était en 2016 pour un gain de 1,5 million d’euros, toujours au Loto. Le record de gains pour le département est situé à 28,4 millions d’euros, un énorme jackpot remporté à Euromillions en 2009 à Amilly. Malgré son gain de 3 millions d’euros, ce chanceux ne rentre pas parmi les 5 plus gros gains remportés dans le Loiret (voir infographie).Pour l’heure, aucune information ne précise n’a été dévoilées par la FDJ qui fera la lumière sur la ville et le profil de ce gagnant dès qu’il aura touché son gain. Pour rappel, ce millionnaire a désormais 60 jours pour se faire connaître des services de la Française des jeux.--Rendez-vous sur Tirage-Gagnant.com pour découvrir informations, actualités, conseils, guides pratiques, statistiques et autres résultats des jeux d’argent et de jeux de hasard en France.