La grande Une 3 millions € : 122 Réunionnais heureux bénéficiaires d’un héritage vieux de 100 ans

C'est une nouvelle victoire pour le généalogiste successoral Eric Terquem: 122 héritiers vont se partager la vente d'un terrain de plus de deux hectares à Pichette (dans les hauts de la Possession), pour un montant de 3 millions d'euros. C'est le fruit d'un travail minutieux et colossal, le décès du parent commun datant de 1925! Il aura fallu 8 ans de travail à l'équipe d'Eric Terquem pour identifier les héritiers et régler cette succession. Le généalogiste représente 6/7 des droits indivis dans cette affaire, et 11 000 héritiers dans 450 successions en indivis.



Pas moins de 37% de La Réunion est en indivision, souvent les héritiers ignorent qu'ils le sont, et les successions non réglées sont nombreuses. De fait, les prescriptions trentenaires sont légion à La Réunion: les personnes occupant un terrain de manière continue durant 30 ans, payant toutes les charges et éventuellement les impôts attenants peuvent faire appel à un notaire et se voir remettre un titre de propriété. Ces prescriptions trentenaires peuvent être contestées par les héritiers du terrain pendant 30 ans. Mais l'article 117 de la loi Egalité Réelle, du 28 février 2017, réduit le délai de recours, qui passe provisoirement (pendant 10 ans, de 2018 à 2028) de 30 à 5 ans.



Cette réduction du délai de recours est un problème pour Eric Terquem, car la recherche généalogique exige un temps long. Aussi n'hésite-t-il pas à affirmer que la prescription trentenaire est un véritable pillage. De plus, le généalogiste remarque que quelques notaires seulement pratiquent la prescription acquisitive. Le généalogiste a fait parvenir début 2019 un rapport au service civil du Parquet de Saint-Denis et à la Chambre des notaires, sur les prescriptions effectuées en 2017 et 2018. Il y estime que 40% des 130 prescriptions de 2017 et 2018 semblent poser problème. Pour l'heure, son rapport est resté lettre morte.



L'esprit de la loi est de permettre à quelqu'un occupant un bien délaissé par son (plus souvent ses, à La Réunion) propriétaire d'en obtenir le titre de propriété. En aucun cas la prescription trentenaire ne peut être spéculative. Or, regrette Eric Terquem, la loi est souvent détournée à La Réunion. Pour illustrer ses propos, le généalogiste nous raconte l'histoire scandaleuse qu'il a découverte en enquêtant sur une succession, un véritable système crapuleux.



Durant des années, nous narre le généalogiste, un certain Monsieur Ajaguin, décédé il y a quelques années, fut apporteur d'affaires pour Maître Michel, notaire à saint-Denis. Monsieur Ajaguin arpentait la campagne à la recherche de terrains laissés à l'abandon, car en indivision. Il récupérait les titres de propriété à la conservation des hypothèques ou aux archives départementales, puis trouvait des comparses à qui il proposait d'effectuer une prescription acquisitive, et d'être leur mandataire. Maître Michel se chargeait d'effectuer la prescription, et le sieur Ajaguin se faisait payer par l'acquéreur en nature, par la rétrocession d'un bout du terrain. Le comble dans cette affaire, selon Eric Terquem, est que les acquéreurs proposaient souvent aux occupants de racheter ledit terrain.



La prescription trentenaire, ou acquisitive, est décidément source de conflits à La Réunion, qu'ils soient intrafamiliaux, ou, en l'espèce, entre un généalogiste et des notaires, car Me Michel n'est pas le seul qu'Eric Terquem entraîne au tribunal: un notaire du sud de l'île, Me Moutien, qui fut interdit d'exercer pendant 10 ans, aura lui aussi bientôt affaire à l'avocat du généalogiste, pour une attestation immobilière après décès qui spolierait des clients de la florissante entreprise du généalogiste, pour une valeur de plus de 22 millions d'euros!



