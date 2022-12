La grande Une 3% des Réunionnais déclarent fumer du zamal régulièrement

Selon la dernière enquête du Baromètre santé de Santé Publique France sur les usages de substances psychoactives illicites des adultes en France, les Réunionnais sont moins nombreux que les métropolitains à consommer du cannabis, mais les usages sont par contre un peu plus intensifs. Par SF - Publié le Mercredi 28 Décembre 2022 à 15:46





L'enquête révèle que les niveaux d’expérimentation et d’usage de cannabis dans les régions sont contrastés sur le territoire. Dans le sud de la France métropolitaine, des usages largement au-dessus de la moyenne nationale sont constatés tandis que dans les Outre-mer, on observe une moindre expérimentation du cannabis, avec des différences très marquées avec la moyenne hexagonale.



A La Réunion, malgré un niveau d’expérimentation moindre, le profil de consommation est similaire à celui observé en France métropolitaine.



Plus d’un tiers des Réunionnais a déjà consommé du cannabis



Ce sont 38,6% des Réunionnais interrogés qui déclarent l’avoir expérimenté, soit un peu moins que la moyenne nationale. A l'échelle de la France métropolitaine, près de la moitié de la population adulte déclare en avoir déjà consommé au cours de sa vie (47,3 %).



A La Réunion, en 2021, ce sont 9,8 % des adultes interrogés qui déclarent en avoir consommé dans l’année, contre 10,6% en France métropolitaine.



Les usages réguliers (10 occasions d’usage ou plus au cours du mois) concernent 2,7 % des adultes, un peu moins qu’à l'échelle nationale (3%). Ce sont en revanche 1,9% des 18-64 ans adultes qui indiquent consommer du cannabis quotidiennement, soit légèrement plus que dans l’Hexagone (1,07).



2/3 des joints consommés à l’année sont le fait des usagers quotidiens



En moyenne, les usagers actuels déclarent fumer 1,8 joint un jour habituel de consommation, quantité qui augmente fortement avec la fréquence d’usage : de 0,8 joint pour les usagers occasionnels (c’est-à-dire qui ne fument pas tous les mois) à 4,1 joints en moyenne pour les fumeurs quotidiens. Par ailleurs, l'estimation du nombre total de joints fumés au cours d'une année révèle qu’environ deux tiers des joints de cannabis consommés sont le fait des usagers quotidiens.