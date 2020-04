3° ce matin, liste des stations les plus fraîches de la nuit et prévisions pour ce jeudi



Photo que j'ai prise l'année dernière à la Route Forestière des Tamarins. Mais ce fut en Juillet! Les deux nuits précédentes n'ont rien à envier à ce jour là ! Mais confinement oblige je n'ai pas pu le vérifier de visu.





➡️ La région du Maïdo a été comme prévu la plus froide alors que les hauts du Sud-Ouest et de l'Ouest n'ont pas été en reste, le ciel dégagé favorisant la fraîcheur nocturne.



➡️ On note par exemple le relevé de Colimaçons, mais aussi celui de Pont-Mathurin sur le littoral avec un joli 17°.

Les Makes, Tan-Rouge, l'Étang-Salé les hauts ou encore Piton Saint-Leu entre autres confirment cette observation.



➡️ Je n'oublie pas aussi le petit coin de fraîcheur de ce matin au niveau de la belle région de Saint Pierre avec Pierrefonds, Bassin Plat et Terre Rouge(17.9°).



➡️ A un degré moindre la nuit a été également plus fraîche sur les pentes du Nord.



➡️En revanche les nuages de la nuit ont limité le rafraîchissement sur la moitié Est.



➡️ Prévisions pour ce jeudi 30 Avril 2020 et pour la journée de vendredi : ICI





Stations de MétéoR Océan Indien (minimales absolues) et Météo France ( relevés horaires).



Températures en degrés Celsius.



ROUTE FORESTIERE DES TAMARINS 3.3

PITON MAIDO: 4.8

BELLECOMBE 7.0

NOTRE DAME DE LA PAIX 8.2

LA NOUVELLE 9.0

CILAOS 9.6

PETITE FRANCE 9.6

BOURG MURAT 10.3

GRAND COUDE 10.6

LES MAKES 12.7

PLAINE DES PALMISTES 13.6

COLIMACONS 14.7

BERIVE 15.3

TAN ROUGE 15.9

TROIS MARES 16.8

ESPERANCE LES HAUTS 16.9

PONT MATHURIN 17.0

ETANG SALE LES HAUTS: 17.1

PITON ARMAND LES HAUTS 17.1

RAVINE DES CABRIS 17.1

PITON SAINT LEU 17.2

LA CRETE 17.2

TERRE ROUGE 17.9

SAINT LEU/ENTRE DEUX 18.2

RAVINE A MALHEUR 18.6

PIERREFONDS 18.8

BASSIN PLAT 18.8

LA MONTAGNE/BRISES 19.0

LA BRETAGNE 19.1

CAMBOURG 19.1

BAGATELLE 19.2



7h13. Vue depuis le Maïdo ce matin en direction de l'Ouest.



6h: cumuls de pluie des dernières 24 heures dans les stations de Météo France.