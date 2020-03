La grande Une 3 cas de Coronavirus confirmés, une cinquantaine de personnes confinées à La Réunion ce jeudi matin

Coronavirus-covid 19 à La Réunion : Deux nouveaux cas avérés

En fin d'après-midi de mercredi, l'Agence régionale de santé révélait que ce patient admis au CHU de Bellepierre dans la nuit du 10 mars revenait d'un séjour touristique des Etats-Unis en compagnie de 32 autres Réunionnais.



Une course contre la montre était dès lors engagée pour localiser et entrer en contact, le plus rapidement possible, avec ces personnes. Chose faite dès mercredi soir vers 18H30 selon la directrice de l'ARS Martine Ladoucette. Ce jeudi matin, selon nos informations, une cinquantaine de personnes sont ainsi placées en confinement à La Réunion. 34 personnes ont voyagé avec le patient réunionnais touché par le coronavirus

Cette mesure de précaution est valable dans les cas où les autorités sanitaires attendent la levée de doute sur le fait que les personnes ayant été en contact avec un cas avéré de coronavirus, ne présentent pas de symptômes durant la période d'incubation.



Un premier cas de coronavirus confirmé à La Réunion Toute La Réunion a appris hier après-midi que le département était désormais touché par le Covid-19. Dès lors que le cas de ce voyageur de 80 ans était confirmé, s'est posée la question des cas-contact que ce passager avait pu croiser lors de son retour à La Réunion.