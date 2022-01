3 bus Alternéo caillassés à Saint-Louis

Caillassage de trois bus du réseau Alternéo à Saint – Louis rue Lambert, le vendredi 28 janvier 2022



Vendredi 28 janvier 2022 à 19h, trois bus du réseau Alternéo ont à nouveau été pris pour cible de jets de pierre dans la commune de Saint- Louis, rue Lambert.



Si aucune victime n'est à déplorer, ces véhicules ne transportant plus de passagers à cette heure, des dégâts matériels sont une fois de plus signalés et des agents pris pour cible dans l'exercice de leurs fonctions.



Aussi, la direction du réseau Alternéo et son autorité la CIVIS condamnent avec la plus grande fermeté ces violences en rappelant que leur issue aurait pu être dramatique si les projectiles ou les bris de glace avaient touché un client ou un conducteur.



La Direction du réseau et l'ensemble des collaborateurs oeuvrant sur le réseau et plus particulièrement sur la commune de Saint-Louis en appellent au civisme et à la responsabilité individuelle et collective pour que ces actes malveillants cessent.

Ils font également appel aux autorités publiques pour assurer leur sécurité.



Un dépôt de plainte a été effectué.