A la Une . 3 ans de prison pour une livraison de 2 euros par pizza !

Un jeune homme de 21 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour avoir le 2 mars dernier, renversé un piéton sur une voie de bus. Il était jugé ce jeudi après 9 mois de détention provisoire. Par Régis Labrousse et Aglaë Hoarau - Publié le Jeudi 7 Janvier 2021 à 17:17 | Lu 3408 fois

Le 2 mars 2020, alors qu'il livrait des pizzas au volant d'un scooter 125 cm3, pour lequel il n'avait pas de permis, Antony H. percute un piéton sur une voie de bus au niveau de l'hôtel Tulip Inn. Celui-ci marchait sur la voie de bus à 3,16 g/l d'alcool dans le sang alors que le conducteur circulait sans permis et sous l'effet du zamal, le tout entre 80 et 90 km/h en lieu et place des 50 autorisés. Le jeune Dionysien décide de prendre la fuite après avoir ramassé les débris de moto et s'être débarrassé de la plaque d'immatriculation du scooter.



La victime très alcoolisée s'est retrouvée dans un état grave, inconsciente à l'arrivée des secours, présentant de multiples fractures aux jambes et un important traumatisme crânien. Dix mois après les faits, la victime se trouve toujours dans un état critique : il présente d'importants troubles psycho-comportementaux, n'a plus l'usage de ses membres inférieurs, tient des propos incohérents et n'a plus aucun souvenir de l'accident.



"Mi regrette et lé normal que mi paye les conséquences"



"Je roulais assez vite mais je m'étais quand même mis sur le coté de la voie pour éviter les gens, justement. Ça s'est passé très vite et c'est parce que je me suis senti menacé que j'ai pris la fuite. Mi regrette et lé normal que mi paye les conséquences", déclare ce jeudi le prévenu à la barre.



Pour le parquet, ce n'est pas suffisant : "Il n'y a pas de hasard à cet accident ! Vous avez choisi de rouler sur la voie de bus, sans permis, à une vitesse excessive et sous l'effet du zamal ! Il n'y a jamais de bons motifs pour rouler à grande vitesse. La victime était fortement alcoolisées certes, mais vous rouliez sur la voie de bus et c'était parfaitement éclairé. La victime a 43 ans et, elle n'aura plus jamais la même vie ! Je vous demande une peine de 5 ans dont 1 an avec sursis ainsi que le maintien en détention".



"Il a voulu échapper à sa responsabilité mais il s'est rendu rapidement face à la gravité des faits. Il faut le souligner, car rien ne permettait de remonter jusqu'à lui. La peine de 5 ans demandée par le parquet me paraît hors de propos. Donnez-lui un horizon de sortie, n'en faites pas un enragé à son retour à la prison car il ne comprendra pas la peine. Il est important de noter qu'il n'a pas fait de demande de remise en liberté, c'est qu'il a pris conscience de la situation", plaide la défense.



Alors que la partie civile indiquait :"Vous apprécierez son comportement ce soir là ! La victime est placée sous tutelle. Cependant, on ne va pas accabler le prévenu plus que de raison". Le tribunal condamne finalement Antony H. à 3 ans de prison dont 1 an de sursis probatoire, lui décerne une obligation de soin, de travail et d'indemnisation de la victime à hauteur de 100.000 euros. Il est maintenu en détention.



C'est donc pour Domenjod que ce jeune papa a repris la route cet après-midi. C'est une lourde sanction comparée aux 2 euros qu'il gagnait par pizza livrée, le tout sans être déclaré par son employeur. Force est de constater que certains employeurs peu scrupuleux n'hésitent pas à envoyer leurs jeunes livreurs sur les routes, les forçant à prendre des risques pour la modique somme de 2€ par livraison. À noter également que le montant de l'indemnisation peut encore évoluer selon l'avancée de l'état de la victime. L'audience de renvoi sur intérêts civils se tiendra le 22 novembre prochain.