3 ans de prison pour l’agression sexuelle de ses nièces

Un homme a été condamné pour avoir agressé sexuellement ses nièces. Si c’est le courage de la dernière qui a permis de mettre à jour cette affaire, l’enquête a révélé qu’il avait déjà commis une agression plus violente sur sa grande soeur. Par NP - Publié le Dimanche 1 Novembre 2020 à 08:54 | Lu 1917 fois

C’est le courage d’une jeune fille qui a permis de mettre fin à un cycle infernal qui se déroulait au sein de sa famille. Comme le révèlent nos confrères du Quotidien ce dimanche, un homme a agressé sexuellement ses nièces il y a environ 10 ans.



Âgée d’à peine 8 ans au moment des faits, la jeune fille a subi les caresses de son oncle alors qu’elle s’était endormie sur le canapé de sa tante. Le mari de cette dernière a donc profité de la situation pour abuser de l’enfant, sans que les choses aillent plus loin. La fillette a alerté les adultes qui ne l’ont pas cru. Il aura fallu attendre 10 ans afin qu’elle se décide à alerter la Justice sur ces faits.



Très vite, les enquêteurs vont apprendre que la grande soeur, alors âgée de 9 ans, a également été victime de l’oncle en 2006. Malheureusement pour elle, les choses ne sont pas arrêtées à de simples caresses mal placées.



Si le quadragénaire reconnaît les faits pour la première, il tente de faire de l’alcool le principal responsable de la situation. Comble de l’horreur, il évoque même le consentement pour la deuxième victime. Présente à l’audience, cette dernière, aujourd’hui âgée de 23 ans, a confirmé que cette agression a toujours des conséquences psychologiques sur elle.



Le tribunal a donc décidé d’aller plus loin que les réquisitions et condamner l’oncle à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis probatoire.





