3 à 0 : L'Athlético Madrid sans pitié avec l'Olympique de Marseille

Et un, et deux, et trois-zéro...



Les Marseillais de l'OM ont reçu une sévère leçon de réalisme de la part de l'équipe d'Antoine Griezmann qu'ils avaient pourtant largement dominé en début de match, avec en point d'orgue un énorme raté de Valère Germain seul devant le but à la 4ème minute. Nouvelle occasion gâchée de Rami 2 minutes plus tard.



Face à une équipe comme l'Atlantico, on n'a pas le droit de rater de telles occasions. Sinon, on le paye très cher.



C'est ce qui s'est malheureusement produit à la 22ème minute à la suite d'une erreur de Steeve Mandanda qui relance sur Zambo-Anguissa, lequel sous la pression de joueurs espagnols, contrôle mal le ballon. Gabi en profite pour lancer Griezmann dans l'axe, qui se retrouve seul devant le but et peut tranquillement ajuster le gardien marseillais. 1 à 0.



Quelques minutes plus tard, nouveau coup dur pour les Marseillais. Dimitri Payet, le meneur de jeu de l'OM qui avait été brillant jusque là, doit quitter le terrain en larmes suite à une blessure.



Mais la descente aux enfers des Marseillais est loin d'être terminée.



Contrairement à leur début de première mi-temps, les hommes de Rudi Garcia peinaient à remonter le ballon dans le camp adverse après le repos. Des difficultés dans la défense ont entrainé une nouvelle erreur individuelle dont a profité Antoine Griezmann, pour faire lebreak et marquer son 8e but personnel en Europa League cette saison (49e, 0-2).



En fin de match, le capitaine des Colchoneros, Gabi, a scellé le résultat de la partie en inscrivant le 3e but des siens (89e, 0-3), offrant ainsi à l'Atlético le 3e sacre de son histoire en Ligue Europa.