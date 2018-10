3 Suisses interrompt les livraisons vers La Réunion

Certains clients vont être déçus. Le site marchand de vente de vêtements et déco "3 Suisses" interrompt ses livraisons vers La Réunion (ainsi que vers les autres dom-tom).



"3Suisses remanie actuellement ses process et les livraisons vers les DOM/TOM sont interrompues. A ce jour, nous ne savons pas si cela est provisoire ou définitif", nous indique-t-on lorsque nous questionnons l'assistance par chat face à l'impossibilité de créer un compte.



Une interruption "dans le plus grand silence et sans aucune communication", regrette une internaute.